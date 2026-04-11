正義女神｜蔣祖曼激罕演甜美溫柔角色 自爆現實中視阿佘為「感化官」

劇集《正義女神》昨晚一集重點刻劃了蔣祖曼（Joman）飾演的鄭邵玲感化官，生性溫柔善良又包容的她，對自己跟進的所有少年犯均很有感情，並一心覺得自己有能力幫助所有人改過自新。可惜昨晚一集，鄭邵玲跟進的其中一位少年犯疑因吸毒過量離世，加上邵玲其實早已察覺少年有異樣，只是因一時心軟未有即時處理令對方走上不歸路，邵玲為此大感自責。

Joman被網民讚有新鮮感

隨着劇情發展，Joman在劇中展現的溫柔及甜美亦與日俱增，尤其在第9集收到「吸毒少年」送贈香水版時所展現的「少女心」笑容，以及經常在劇中因開心不經意流露的溫柔，都令網民大為心動兼大嘆有新鮮感。而昨晚Joman接到跟進個案死訊時，震驚又傷心的微表情亦獲得網民高度評價，大讚她靚女又好演技：「啲演技真係勁到黐線，佢接電話個驚訝表情樣同眼神，充滿層次感又毫不造作，去到現場嗰種無法接受個男仔死咗嘅無力感，又係演得一流」、「演技肯定係tvb女星中一流嗰批，又靚女」、「感謝為大家帶來一個溫暖的角色」。

蔣祖曼直認拍完唔開心咗半年

由於《正義女神》劇本將邵玲善良性格的利弊平衡得很好，雖然心地好好、但往往因太感情用事及不夠理智而適得其反，這種不完美反而增加了受眾的代入感，不少網民不諱言在邵玲身上看到自己的影子，亦直認與邵玲一樣感到迷失，當中竟包括Joman本人：「我自己覺得呢個角色寫得好好，佢善良得嚟有啲濫情，但同時內心又有股脆弱，個劇本真係寫得好仔細好入心」、「呢個角色影響咗我自己好多，其實我拍完時差唔多唔開心咗成半年，因為我感到個角色唔完美嘅地方，我覺得好似我自己，變咗嗰排自我價值有啲低，唔知點樣攞到一個平衡位。」Joman續指幸好有佘詩曼、佳導及《新聞女王2》的幫忙，不但成功令她走出低谷，更收穫了成長及更多的快樂：「阿佘現實其實係我嘅感化官嚟，佢成日提我要爽咗先，因為人生好短，唔係叫你唔好諗人哋，有時都要愛錫自己多啲。」、「同埋遇到Diana呢個角色都救番我，佢就係我想成為嘅個種人，所以邵玲同Diana呢兩個角色令我成長咗、亦冇以前咁脆弱，所以真係好幸運。」