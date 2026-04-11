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《米高積遜》傳記片首映爆內訌 珍納積遜狠評侄兒演技 Cascio四兄妹反控MJ性侵

影視圈
更新時間：17:15 2026-04-11 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-11 HKT

流行樂天王米高積遜（Michael Jackson）的傳記電影《米高積遜》（Michael）昨晚（10日）在柏林舉行全球首映。除了影片男主角、米高的侄兒Jaafar Jackson出席之外，積遜家族成員亦紛紛到來撐場，連米高2名兒子Prince和Bigi都罕有現身。不過米高的妹妹珍納積遜（Janet Jackson）和女兒Paris卻未有出席，有指二人對這部傳記片均感不滿。

珍納與兄長當眾「吵大鑊」

據《Page Six》報道，上周積遜家族曾在洛杉磯進行秘密聚會，並放映了這部電影。有指家族中不少成員對此片寄望甚殷，希望能重振積遜家族，尤其是身為Jaafar爸爸的Jermaine。然而在影片放映期間，珍納卻對片中每一幕都有意見，從演員的演技、妝容、說話方式，甚至走路姿勢都予以狠評。Jermaine因此心生不滿，兩兄妹更當場「吵大鑊」。消息人士指這次事件反映家族成員之間的分歧，據知珍納一直支持侄女Paris起訴米高的遺產執行人，這場官司亦加劇了家族成員之間，以至與顧問之間的不合。

Paris指劇本不誠實

而Paris去年已公開批評這部以其父生平為主題的電影，她說：「我讀過劇本的初稿，並就其中不誠實/讓我覺得不舒服的地方提出了意見，但他們沒有解決這些問題，所以我繼續過我的生活。」據《每日郵報》最新報道，Paris不喜歡這部電影部分原因是因為她對亡父產生信心危機。以往有關對米高曾侵犯兒童的指控，Paris都是力撐父親的。然而當她從小就相熟的Cascio家族中有4兄弟姊妹，都對米高作出性侵指控後，她頓時轉投Cascio家族，報道指她更已除掉紋在手指及手臂上有關米高的紋身。

Cascio與MJ關係非淺

Cascio家族自80年代開始，因擔任酒店經理的一家之主Dominic與酒店常客米高日漸熟落，一家人與米高漸成好友。Dominic其中一名兒子Frank後來更成為了米高的助理，多年來他們一家都為米高辯護。但在米高死後，Frank弟弟Edward就謊稱曾幫米高製作及灌錄3首歌曲，最終被揭破那些歌並非米高演唱。2019年，Frank更曾威脅遺產執行人要爆大鑊以索取「揞口費」。今年2月，Edward又聯同Dominic（與其父同名）、Aldo和Marie-Nicole四兄妹起訴米高對他們下藥、強姦和性侵犯。

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