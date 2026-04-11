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鄧麗欣不「恨嫁」開心緊要過結婚 忙5月聯展男友零投訴 專注肌肉練習不愛跑步

影視圈
更新時間：15:15 2026-04-11 HKT
發佈時間：15:15 2026-04-11 HKT

鄧麗欣（Stephy）、龔嘉欣、何沛珈、羅天宇等今日（11日）出席《國際培幼會「愛•女孩」起跑！2026》，擔任主禮嘉賓的鄧麗欣，第二次參與該活動的她，笑言去年參與跑步，今年則無份跑，因為教練想她練肌肉，若然跑太多會太瘦。她笑說：「我都唔想跑，雖然跑步好好，但自己唔係好鍾意跑步，所以好羨慕可以長跑嘅人。」

Stephy忙於創作畫作

Stephy表示5月會參與聯展，擔任其中一位畫家，並展出10幅個人作品，所以忙於創作畫作，就算放假心情難以放鬆。談到忙於創作畫作，台灣男友Bryan可有投訴？她笑指男友不會投訴，畢竟畫畫時間不會太長有期限，對方亦毋須陪她畫畫，因為畫畫需要個人空間創作。

Stephy不喜歡計劃太遠

談到會否恨嫁，她表示不恨嫁，又叫記者應該要問男方，自己亦不喜歡計劃太遠，反而喜歡當下開心就可以。當笑指她跟男方拍拖有幾年時間，不妨考慮結婚？她坦言開心緊要過結婚，因為結婚只是一張婚紙。

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