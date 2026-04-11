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盧廣仲再踏紅館翻唱組曲致敬好友方大同 克服恐懼不拿結他上陣 承諾請山頂觀眾喝排骨湯

影視圈
更新時間：11:45 2026-04-11 HKT
發佈時間：11:45 2026-04-11 HKT

台灣「三金天王」盧廣仲一連三場的《HeartBreakFast 傷心早餐店》演唱會，昨晚（10日）在紅館正式開鑼，森美、黃正宜、呂珮琳（Elsie)等DJ好友現身捧場。台灣新生代創作男歌手兼師弟呂允以暖場表演嘉賓打頭陣現身，孭着結他獻唱了歌曲《等待你那天》及《擁有晴天》，之後再以廣東話向現場觀眾打招呼。

盧廣仲化身調酒師現身

直至台上播出《太陽與地球》的MV後，穿上白色恤衫、黑色長褲的盧廣仲，以化身調酒師造型現身，站在布幕後唱出歌曲《一夜一夜一夜》正式為演唱會揭開序幕。繼而再一口氣獻唱了《以後》、《輕輕對你說》、《我只怪我自己》、《lost you twice》等多首歌曲。期間，盧廣仲在台上裝着「調酒」，不少觀眾大聲高呼「乾杯！」他即發揮搞笑本色，拿起水樽喝水。為紀念已故歌手好友方大同，他特別揀選了《Lovesong》、《才二十三》、《愛愛愛》、《蘇麗珍》、《好不容易》、《為妳寫的歌》等作品編作組曲來向故友致敬，不少現場觀眾亦被感動得眼濕濕，場面感人。

盧廣仲指傷心時會去健身房

隨後，盧廣仲在唱《我愛你》時走近台邊，並着現場觀眾站起來，跟着又唱又跳，他亦笑言大家看起來會高一點，緊接他再獻唱《早安，晨之美！》時，現場粉絲亦有跟着和唱「對啊對啊」，氣氛high爆！獻唱完13首歌曲後，盧廣仲終停下來跟大家打招呼：「好久不見，我又回來了！」又以廣東話說：「大家好，我好掛住你哋！」他表示唱了很多首看上去很傷心的歌曲，相信大家曾經都有傷心的體驗。而這些歌是想大家知道，其實傷心是很多種子，但亦覺得傷心也可以是一種養份，傷心的樣子也可以很可愛，所以祝大家在低潮、傷心和難過的時候，也可以看起來很Fine，然後當你感到傷心和難過時，也可能就代表你是正前往成長的路上。他指自己傷心時會去健身房，處理好自己的情緒後便不用再去。

盧廣仲分享自己經歷勉勵樂迷

盧廣仲表示在香港的演唱會可以唱這麼多首歌，並問現場觀眾可有發現他沒有拿着結他，與歌迷分享自己經歷勉勵樂迷，要相信自己的潛力是有無限可能。他指自己20年前第一次來香港在廣東道表演，指自己當時沒有抱着結他，完全沒有安全感，無法跟大家講話，又笑言自己的結他被借走了，也沒想到現在不拿結他，也可以跟大家講話，所以要相信自己。

盧廣仲二度Encore獻唱《大人中》

去到Encore環節，盧廣仲獻唱了《刻在我心底的名字》，再與粉絲全場大合唱。隨後拿出「貓紙」感謝贊助商和現場觀眾，又向大家說新年快樂，十分搞笑！期間亦問大家宵夜可吃甚麼時？台下粉絲回答：「炒河粉」，盧廣仲就以廣東話說：「好好味！」他又跟山頂的觀眾打招呼，並說：「如果你們來台北在街上遇到我，我請你們喝排骨湯。前面的朋友付錢多點，我加多杯紅茶。」當他問身後樂隊是否還有歌可唱時，台下粉絲即大叫他重頭再唱一次，他笑說：「我都想呀！我明天會唱一次的。」接着，他獻唱《太陽與地球》後，與台上樂手們一起向現場觀眾鞠躬謝幕。但觀眾依依不捨繼續大叫Encore，廣仲再上台二度Encore送上《Nice to meet you》，然後又望一望手錶時間，繼續自彈自唱《大人中》，為首場演唱會畫上完美句號，臨走前仍不忘跟觀眾說晚安道別！

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