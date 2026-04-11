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布志綸回應Mr.重組缺自己 爆seed怒轟被前隊友出賣：有啲嘢都忍唔住 糖妹郵輪登台望有「十萬噸情緣」

影視圈
更新時間：08:00 2026-04-11 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-11 HKT

布志綸（Alan)、糖妹（黃山怡）、周吉佩（吉吉）出席「仁愛堂第四十六屆（乙已年）第四十七屆（丙午年）董事局交代就職典禮暨晚宴」。對於谷婭溦退出《中年好聲音4》評判團，曾在節目中擔任導師的Alan，被問到有否被TVB邀請擔任評審？他說：「你唔講我都唔知呢件事，都試過做一次、其實都幾有壓力，尤其對住啲咁高質素嘅參賽者，仲要去評價，自己口才唔算好，如果有幸TVB再搵我，當然冇問題啦！但我相信我係一個多讚賞，少批評嘅評判。」

Mr.「合體」開騷：隨緣

Alan表示早前跟年輕樂隊舉行band show之外，他等待了9年個人專輯亦終於推出，專輯內亦收錄了13首歌，他開心地表示是自己音樂路上一個里程碑。問到會否興「分手」多時的樂隊Mr.「合體」開騷？他淡淡然說：「唔知呀，隨緣啦！」提到早前Mr.重組推出新歌《魂》，在內地開騷時獨欠原先的主音Alan，Alan即在網上爆seed指被前隊友出賣，對此，Alan表示：「冇理到，專心做好自己嘢，我諗都告一段落。其實都冇聯絡好耐喇，就算我知道佢哋以呢個形式出返嚟，我都係睇媒體宣傳先知，所以一路以嚟我都係冇特別意見。」問到會否覺得這段關係可惜？他說：「一隻手拍唔響，向前看。祝福大家都做好自己嘅嘢，自己一路都喺音樂路上前進緊。過去嘅嘢唔想再提，費事再諗返起嗰陣時嘅情緒，反而自己經一事長一智，只不過人係有情緒，講到尾我都係一個玩Rock嘅人，直腸直肚，有時啲嘢我都忍唔住。」

糖妹封鎖DM求朋友介紹

同場的糖妹開心地表示稍後將會跟Miss Chan Chan(陳潔靈)坐郵輪去廈門登台，直言最近好勤力練歌，並笑言到時在甲板上曬太陽見到的一定是自己、也希望有「十萬噸情緣」發生認識到男朋友，她說：「自從雪卵片出咗之後，好多男性知道我係單身，好多人私訊我，但都畀我block晒，唔該唔好DM我！」她指自己識另一半都是想朋友介紹，被問到會否要排隊搵林盛斌介紹？她說：「睇嚟都係，聽講阿Bob同我老友王敏奕一齊拍劇，等我去探下班先。」
 

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