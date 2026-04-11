胡子彤為《九龍城寨之終章》積極操練 林家熙爭金像獎男配角唔帶女友Marf行紅地毯 朱鑑然健身專注大腿訓練

林家熙、胡子彤和朱鑑然晚上（10日）到一間健身中心拍廣告，林家熙表示沒有健身已一段時間，因之後拍戲的角色都不需要太健碩，是瘦削型，故不用刻意練大隻，但也不能盡情吃喝，問到女友邱彥筒（Marf）是否不喜歡大隻仔才不再練？他笑言沒有關係，笑指以前更大隻，但因工作辛苦才瘦，現在又要經常思考，腦部比肌肉發達。

胡子彤爆結尾一場的衣服很少

反而胡子彤因即將開拍《九龍城寨之終章》，近來積極操練以應付戲中大量動作場面，笑指結尾一場的衣服很少，所以身形要再練好一些，「角色的身形和上一集差不多，但因為角色有所成長，做咗大佬，身形未必要好fit，但都要練下，動作場面就比上一集多。」胡子彤下周生日，問到是否過完生日才開工，他表示很少慶祝生日，應該都是工作中度過，好好享受拍攝過程。朱鑑然亦在準備新劇角色，雖然不用特別練大隻，但他近半年健身主要練大腿，笑謂練好大腿對身體肌肉發展更健康，揚言要有穩健的下盤。

胡子彤教路褲子不要太緊

香港電影金像獎舉行在即，林家熙憑《拼命三郎》提名最佳男配角，他透露第一次行紅地毯，已選好西裝戰衣，有咁靚著咁靚。胡子彤就教路指最重要是舒服，褲子不要太緊，因為要坐足一晚，問到林家熙可會帶女友行紅地毯？他表示不會，至於可找女友幫忙襯衫？他笑指女友的穿衣之道很勁，平時出街要襯衫都會問她意見，但今次的戰衣已經襯好，「或者搵她排part舞在紅地毯跳，如果有時間練的話。（如果得獎在台上跳？）有想過如得獎要做啲咩，但要拿捏好尺度，始終我是第一次有提名的新人，真係得獎在台上又不適合嘻皮笑臉，我想是當去party，開心啲，要取得平衡。」