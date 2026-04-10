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43歲謝婷婷產後再戰網球賽勇奪雙打冠軍 去年懷孕無阻參賽挑戰身體極限

影視圈
更新時間：23:00 2026-04-10 HKT
發佈時間：23:00 2026-04-10 HKT

43歲的謝婷婷（Jennifer）早前曾與外籍另一半Mathew帶一對仔女返港探親，又一家人到深圳支持哥哥謝霆鋒在當地舉行演唱會，原來謝婷婷最近已悄悄返回加拿大。謝婷婷近日在社交平台公開新相，透露在網球大師賽MT700女子雙打40歲組別再次奪得冠軍。

謝婷婷狀態極好

謝婷婷在照片中，紮起頭髮穿上全白裝束，白色衛衣搭配運動短裙，看起來狀態極好。謝婷婷與拍檔一同舉起獎盃，並留言感謝拍檔Kat，大讚對方「你太棒了！」又表示與對方合作很開心。

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謝婷婷自幼已是運動健將，熱愛打網球，雖然一度加入娛樂圈，卻從未放棄在網球界發展。謝婷婷於2019年無預警誕下女兒Sara，之後淡出娛樂圈，長留加拿大照顧囡囡。去年情人節謝婷婷突然高調認愛，晒出與外籍另一半Mathew合照放閃。

謝婷婷陀仔出戰

謝婷婷自返回加拿大定居，多年來參與過大大小小的比賽，就算去年懷第二胎，誕下兒子Brooklyn Milne，期間仍無阻謝婷婷出戰。謝婷婷曾上載捧獎盃的照片，透露懷孕期間兩度參加網球大師賽勇奪冠軍，自覺突破身體極限。謝婷婷分別在懷孕24周時聯同好友勝出大師賽ITF700 W35雙打冠軍，在懷孕32周又奪得MT400省級W40單打冠軍。

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