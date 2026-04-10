EXO-CBX宣布與公司解約 伯賢被拖數530萬 泫雅與經理人公司和平分手

韓團EXO小分隊EXO-CBX成員伯賢、Chen與Xiumin今日被指已於上月底向INB100提出解約，韓媒報道指3人於3月底向公司社長車佳媛提出解約，並要求未收取款項結算表，又指公司涉違約問題，但在期限內未獲合理回應，最終決定採取法律行動。

李昇基、泰民等多位藝人已解約

INB100隸屬One Hundred集團，後者最近屢傳財困，李昇基、韓團SHINee成員泰民、THE BOYZ等多位藝人已解約。據指伯賢有約10億韓圜（約530萬港元）收入未入帳，隊友Chen與Xiumin也分別有數億韓圜待收取。INB100原為伯賢為獨立發展所成立的公司，2024年被One Hundred收購作子公司，由車佳媛與歌手MC夢共同打造。

泫雅與公司AT AREA結束合作關係

另外，性感女歌手泫雅亦與公司AT AREA結束合作關係，公司今日發聲明，表示雙方經過審慎討論後，已協議終止專屬合約，未來將各自展開新階段發展。泫雅於2023年與AT AREA簽約，目前她與歌手丈夫龍俊亨都以獨立歌手身份活動。