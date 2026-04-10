Gordon Flanders新歌孖MC對唱 夫妻首度同框拍MV自爆「情緒勒索」

Gordon Flanders 推出新歌《可以不可以》，作為他首張個人大碟的主打歌曲，Gordon Flanders特別邀請師兄 MC(張天賦)驚喜 featuring 。《可以不可以》由 Gordon Flanders 與MC聯同丹麥製作人Peter Wallevik 及 Daniel Davidsen 共同創作，並由小克填詞。歌詞以不同的愛情角度探討現代戀愛中雙方觀點的微妙差異，促成這次與丹麥製作人合作的原因源自於一次公司替他們安排的 writing camp，他們說：「當時就有三個單位，就係我哋同埋嚟自丹麥嘅製作人 PHD。」歌曲靈感源自陶喆與盧廣仲的《那個女孩》，Gordon 一直渴望擁有一首男男對唱的作品。MC則分享他在寫Demo 時，曾構思過一種一人唱一個字的對唱方式，營造像「打乒乓波」般的來回感，故二人藉着這次合唱機會便把這些想法放進歌曲內。

MC幫Gordon解圍

Gordon Flanders 首次與太太同框演出 MV，Gordon 自爆是自己「情勒」太太岀鏡：「因為 MV有一慕，我係要拖住我另一半即係我太太同埋一個小朋友嘅鏡頭，咁我就同佢講冇理由要搵一個演員扮我老婆㗎嘛，不如你自己嚟拍啦！」問到太太有沒有為 MV 出鏡開出什麼條件？Gordon 則回應：「都無嘅，反而係會係度呻⋯⋯」MC 眼見 Gordon 險面臨返屋企「跪玻璃」之際，立即出手相助：「佢太太係非常之合作嘅，因為佢好愛佢(Gordon)，所以好支持佢哋音樂所以都會參與佢嘅 MV 拍攝嘅！」Gordon 如夢初醒更立即補鑊：「你講得啱！我講錯嘢，唔好意思！！」

MC笑指愛貓出鏡費高

問到二人未來會否讓愛貓愛犬出鏡？MC 擔心豬柳蛋會因工作拍攝感到緊張和害怕，他亦笑言愛犬演出收費「非常高昂」：「除非遇到一個大數目啦，如果唔係豬柳蛋係適合喺屋企俾我寵，唔應該拋頭露面。」而 Gordon 亦言雖然自己的貓貓比較親人，但帶貓貓外出並非容易亦會擔心拍攝時會受驚。」