菲律賓天才少女Charice近況引熱議 曾紅遍全球與Celine Dion合唱 變性勇敢做自己

近日，在社交平台Threads上，一則關於「昔日菲律賓天才少女」Charice Pempengco的帖文，意外引發網民熱議，吸引超過70萬人瀏覽帖文。該帖文寫道：「誰還記得當年的天才少女？（但她現在已經變成他）」，並附上她以Charice身份演唱的經典畫面，勾起無數網民的集體回憶。這位曾經震驚國際樂壇的巨肺唱將，如今已變性成為男歌手Jake Zyrus，其勇敢追尋自我的歷程，再度成為眾人焦點。

回顧Charice成名之路曾震撼全球

Charice的爆紅之路堪稱傳奇。她自幼家境貧困，憑藉著無與倫比的歌唱天賦，從7歲起便參加各種歌唱比賽以貼補家用。2007年，她的翻唱影片在YouTube爆紅，其驚人的歌唱實力迅速在網上瘋傳，吸引了美國著名主持人Oprah Winfrey的注意。

Oprah形容她是「世界上最有才華的女孩」，並邀請她上節目，為她打開了國際知名度。此後，Charice的事業一飛沖天，獲傳奇音樂製作人David Foster賞識，帶著她巡迴演出，更與她的偶像Celine Dion同台合唱，實現了夢想。她所發行的專輯《Charice》成功打入美國Billboard 200排行榜第八名，並在熱門美劇《Glee》（《歡樂合唱團》）中飾演交換生「Sunshine Corazon」，其高亢嘹亮的歌聲響徹全球，風頭一時無兩。

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Charice變性心路歷程

然而，在耀眼光環的背後，Charice一直在與自己的性別認同進行掙扎。她曾自爆5歲時便意識到自己的內心住著一個小男孩，並且喜歡女生。2013年，她勇敢向外界「出櫃」，承認自己是同性戀者，並將形象改為中性的短髮造型。到了2017年，她做出了更重大的決定——正式變性，並在社交平台上宣布自己的新名字「Jake Zyrus」。他接受了切除乳房手術及荷爾蒙治療，以全新的男性身份，重新開展他的新生活與音樂事業。

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網民感嘆Charice星途大不如前

這次Threads的熱議，讓網民紛紛表達了複雜的心情。許多人懷念Charice時期的驚人唱功：「她同Celine Dion同台真的令人驚艷」、「還記得以前她唱歌超好聽」。有網民惋惜地表示雖然佩服及支持她變性的決定，但對於Charice星途大不如前感可惜，有人留言：「感覺變成男生後他（唱歌）功力有點下降了，有點可惜」。Jake Zyrus如今仍有推出音樂作品，網上更找到他近年上節目的影片，但關注度明顯比少女時期下降。儘管聲線和外貌都已改變，但他那份震撼人心的力量，至今依然能引起大眾的共鳴。

