曾比特盼借新歌鼓勵勇敢蛻變 飛鵝山拍MV變成喪屍片

曾比特（Mike）推出今年第二首派台作品《CHANGE》，由Lee Ching及Kudos Lam作曲、Oscar填詞、蘇道哲與Kudos Lam編曲及蘇道哲監製，繼續用音樂跟自己對話同時，亦帶出一個有力的訊息給樂迷。

Mike新歌理念勇敢改變

Mike認真分享，這首歌最想帶給大家的是，任何事情都好，只要你想做就去做，哪怕是甚麼時候開始，只要願意開始，就不會太慢。他以自身經歷作例子，「回想返自己以前嘅決定，例如參加《造星》、減肥，其實都係自己當刻好想去做嘅一樣嘢，然後真係去做咗嘅時候，佢就會俾到一個相應嘅因與果俾你。」所以《CHANGE》就是想叫大家勇敢地去瘋、去狂。問到Mike最想「change」甚麼，他坦言是自己內向的性格，以更好地表達自己的感受。

曾比特分享拍MV難忘事

至於拍MV難忘事，Mike即忍不住大爆兩件趣事，第一件關於選角，「導演同我講，MV選男主角最緊要就係個髮型似我，佢casting咗好多人，最終係根據個髮型，直咗頭髮之後嘅曾比特去挑選。」另一件是上飛鵝山拍外景，「我哋上飛鵝山拍攝，目標可以追到日落，但沿路上去嘅時候，大家都發覺，『咦！唔係好對路！』因為啲霧越嚟越勁，我哋上到去大概目標位置時，發覺啲霧大到好似仙境咁樣，總之就係睇唔到前面嘅路。」Mike更搞笑地說：「有少少似《李屍朝鮮》，然後啲喪屍喺霧入面衝出嚟。」

Mike今年目標出專輯

提到今年目標，Mike相當進取，「最大目標係可以出到十首歌或以上，衝到一隻專輯。因為我覺得作為一個歌手，做一隻專輯係一樣好有代表性嘅嘢。我出道咁多年，其實真係冇試過做一隻大碟，所以今年嘅目標、亦都多謝公司願意同我去拼搏呢樣嘢。」他亦透露情歌陸續有來，「嚟緊有一啲歌反而係偏向感動、偏向甜蜜溫馨。」又大爆會有新挑戰，「嚟緊會挑戰第一次填詞，希望大家到時可以俾返啲feedback我。」

