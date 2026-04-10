《夜王》三級導演版4.16上映 新增30分鐘大膽內容：楊偲泳情慾戲、大量粗口、太子峰妹妹登場

夜王／夜王導演版／楊偲泳／盧慧敏丨賀歲片《夜王》從今年2月17日農曆大年初一上映至今，大收旺場，票房已衝破1億氣勢如虹，卻仍未打破電影《毒舌大狀》創下的紀錄。電影《夜王》昨日（9日）宣布將於4月16日推出「三級」導演版，新增逾30分鐘從未曝光片段，更有神秘角色登場。

夜王丨導演加長版片長163分鐘

電影《夜王》原版片長133分鐘，在新增30分鐘的全新導演剪輯加長版，片長為163分鐘。早前導演吳煒倫已在謝票場爆料，楊偲泳（Renci）被剪走的激情戲份外，還有富二代太子峰的「叻女妹妹」，網上流傳太子峰「妹妹」這個角色由盧慧敏（Amy Lo）演出。

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《夜王》導演版被列為三級電影

《夜王》導演版已於今日（10日）晚上6時起正式預售，但電檢當局將有關電影評級為「第三級電影」，18歲以下人仕嚴禁進入戲院內觀看，至於在澳門上映亦列為D級影片。有指《夜王》導演版內容涉及大量粗俗語，以至有大膽的性愛鏡頭，而被列為限制級電影。有關更多《夜王》導演版的詳情，有待官方進一步公布。

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夜王丨「太子峰」盧鎮業預告個妹登場

飾演太子峰的盧鎮業在《夜王》導演版宣傳片上，已透露太子峰個妹將會登場，成為電影中的「神秘角色」。早在2月時網上已流傳盧慧敏有份演出，戲中飾演太子峰妹妹，而《夜王》電影中亦多次提起太子峰個妹，跟V姐學做生意，因為學得好成功，導致哥哥太子峰心生妒忌。

不少網民對《夜王》推出「三級」導演剪輯加長版表現期待：「好想睇三級加長版」、「Renci的戲份不能錯過」、「終於要揭曉了」、「很想知道妹妹有多厲害，讓太子峰都妒忌」，網上討論反應熱烈。

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