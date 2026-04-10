陳家樂投訴女兒擰轉頭擺款 拒用物質換關注 泰國演員Mario Maurer分享「冒險」心態

陳家樂和楊天宇及泰國演員Mario Maurer今日出席一個腕錶品牌活動，Mario一現身即以「早晨，大家好」與大家打招呼，他表示很開心再來香港，Mario經常到不同地方工作，被問到對「冒險」的看法？他笑指冒險不需要很極端，也不用走到很遠的地方，心態最重要，享受當下，發掘新體驗已足夠，又讚香港有很靚的海灘，有機會想去海邊走走，認為能讓心情平靜，重新充電，而不用工作時，Mario會放下電話，與家人好好相處，他離開時亦友善向大家表示「唔該，唔該哂」。

陳家樂被太太「放棄」

陳家樂在台上投訴女兒陳星頤不認識他，他受訪時笑謂女兒是刻意擺款，如果自己有1、2日無陪她玩的時候，女兒朝早見到其他人都會講早晨，但見到自己就會擰轉頭，問到可會用食物或玩具引誘女兒理他？他坦言有想過，但思考過後，不想用物質增強自己的存在感，唯有用愛去打動她，講到早前太太連詩雅與黃翠如及梁諾妍等聚會，三家人帶4個孩子齊齊拍照，獨欠陳家樂，他無奈表示剛好有工作，「太太都已經放棄我了，話我經常不出席家庭聚會，女兒就會記得出去玩時沒有爸爸，但我要工作都無辦法，唯有每朝起身或收工後同她玩多啲。」

陳家樂爭取上台唱歌機會

另外，《25+英皇群星演唱會2026》將於5月3及4日假啟德主場館舉行，陳家樂表示很喜歡唱歌，但公司似乎忘記他參加過新秀，笑言就算不是唱歌，都正努力向公司爭取上台，「呢個是賣飛的演唱會，觀眾都想聽歌手唱歌，我喜歡唱歌，但又不算唱得特別好，我身為演員都無理由上台，在音樂上都有想表達的內容，所以正努力和公司爭取，但是咩形式就不透露住。」

楊天宇自嘲「魔音」

講到音樂總監王雙駿日前突然宣布辭任，陳家樂表示自己是演員，沒有參與音樂部份，不清楚他們的溝通方式，問到他拍戲時是否都很著重溝通？他表示一定要與導演和團隊好好溝通，如在香港一定面對面傾，不在香港都會傾視頻，陳家樂指自己加入公司已一段時間，只希望好好欣賞這次演唱會，笑謂今次對公司歌手和演員來講是一個好好的聚會，又說很期待見到陳偉霆，稱已2年無見過他，亦未有機會見到他兒子，雖然之前傳過短訊恭喜他，但未有機會傾湊仔經，望能趁今次聚會見面。至於楊天宇表示到時會到場欣賞，笑指自己是魔音，不會上台唱歌，在台下支持已很足夠。

