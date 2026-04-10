前AKB48成員川榮李奈宣布離婚 結束與廣瀨智紀7年婚姻 男方婚前爆出軌事業差距大

前日本國民女團AKB48成員、現為演員的31歲川榮李奈，今日（10日）宣布與大8歲的演員老公廣瀨智紀離婚，結束7年婚姻關係。兩人於聲明中表示，未來將共同撫養兩名孩子。粉絲們雖感惋惜，但亦紛紛留言表示支持他們的決定。

川榮李奈與廣瀨智紀合作結緣奉子成婚

川榮李奈與廣瀨智紀於2018年因合作舞台劇《Call Phone》飾演戀人而結緣，交往約半年後，於2019年5月宣布奉子成婚，同年11月迎來第一子，並於2023年6月誕下第二個孩子。兩人在各自的IG發表離婚聲明。川榮李奈表示：「我們決定結束夫婦的形式，從此走上各自的道路。今後會以演員、母親的身份繼續精進！」廣瀨智紀亦感謝川榮李奈過去的付出及給予他最愛的孩子，並表示：「今後會建立新的關係，作為父母共同養育孩子。」

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廣瀨智紀曾爆出軌醜聞

兩人婚訊公布初期，廣瀨智紀曾被日媒《週刊文春》爆出婚前出軌的負面新聞，指他與川榮李奈交往期間，仍與另一名女性同居。當時川榮李奈力撐老公，在社交平台發文：「真正的事情只有本人知道……過去就是笨蛋人類！」不過，這段風波亦讓外界對這段「女尊男卑」的婚姻不甚看好。

川榮李奈婚後事業發展順遂

川榮李奈脫離AKB48偶像身份後，她成功轉型為實力派演員，2021年更擔任NHK晨間劇《Come Come Everybody》三位女主角之一，近年主演的《隔壁的護佐姐姐》亦備受好評。相對而言，主力在舞台劇界發展的廣瀨智紀，在主流名氣上與老婆稍有差距。

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川榮李奈成為日劇女王

川榮李奈於2010年以AKB48第11期生身份出道，並在2012年首次入選單曲選拔成員。2013年，她在綜藝節目企劃中，因學業成績欠佳而成為「BKA48」的「笨蛋Center」，一句「這是騙人的吧！」的反應更讓她廣為人知，成為其偶像時代的代表作。2014年於岩手縣握手會遇襲受傷後，她於2015年從AKB48畢業，專心朝演員之路發展。轉型後，她的演技備受肯定，2021年憑藉出演NHK晨間劇《Come Come Everybody》獲得高度評價，並於2024年首次主演黃金時段連續劇《隔壁的護佐姐姐》，成功奠定其一線女星的地位。

廣瀨智紀活躍於舞台劇界

廣瀨智紀在1987年出生，活躍於舞台劇，尤其在改編自漫畫、動畫及遊戲的「2.5次元」舞台劇界中甚具名氣。他曾出演《飆速宅男》、《鑽石王牌 THE LIVE》、《電影刀劍亂舞》及音樂劇《憂國的莫里亞蒂》等。

