徐寶鳳近照流出每年定期做一事 昔日「字母小姐」疑雲遭網民翻炒 被封前亞視「萬年女二」

80年代曾效力亞視的徐寶鳳（寶寶），已淡出幕前多年，但人緣甚佳，每年生日都會舉辦盛大生日派對，與圈中好友們熱鬧慶祝。今年亦不例外，傅晉杰（前名傅湛杰）昨日（10日）在社交平台上分享多張生日宴的照片，曝光徐寶鳳的近況。

徐寶鳳生日精心籌備

從傅晉杰分享的多張照片中，徐寶鳳生日宴請多位圈中好友，作為壽星女的她，穿上黑色裙現身，加上一身飾物，顯得貴氣。徐寶鳳每年都會精心籌備生日會，每年都會見到黃夏蕙身影，一身紅噹噹打扮，比徐寶鳳更似生日宴主角。

傅晉杰在帖文中寫道：「徐寶鳳（BoBo姐）生日晚宴上，高朋滿座，眾多好友齊齊到賀，送上誠摯祝福。大家歡聚一堂，開心共度一個熱鬧歡樂的晚上。」聚會上還見到有潘志文、劉錫賢等到賀。

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徐寶鳳打本投資製作公司

徐寶鳳未入娛樂圈前曾做幼稚園老師，又在工餘時間幫人補習幫補家計。徐寶鳳80年代加入亞視，在《再向虎山行》、《鐵膽英雄》等多部劇集均有演出。不過身材火辣的徐寶鳳，一直飾演女二角色，未能登上一線做女主角，而有「萬年女二」之稱。徐寶鳳銷聲匿迹一段時間，於2019年再度活躍期前，在深圳投資製作公司拍攝網絡電影，開戲給自己過戲癮。徐寶鳳曾在訪問中透露有富貴契媽，經常送支票讓她生活無憂，而其投資的製作公司亦是契媽打本。

「字母小姐」轟動一時

90年代「字母小姐」桃色行騙案轟動一時，曾爆出多名女星被逼拍下裸照及遭勒索，為保護女藝人而用上化名，有傳徐寶鳳涉及其中，但遭徐寶鳳否認。「字母小姐」桃色行騙案曾傳涉案的多位受害者，參加過亞洲小姐競選。案件於1991年7月在灣仔地方法院開審，被告錢志明案前已有多宗案底，由於案件涉及藝人，審訊期間吸引大批市民到場旁聽。

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