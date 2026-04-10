正義女神丨周嘉洛戴祖儀再演情侶極合襯 蔣祖曼孖馬貫東輪流爆佘詩曼大鑊：佢癲㗎

由TVB與優酷聯合出品的劇集《正義女神》昨晚審理的「兒童之家偽造文書案」，雖然涉事院長美琴姨姨（曾慧雲飾）對小朋友的愛護獲一致公認，但裁判官鄭邵文（周嘉洛飾）判詞時強調：「小朋友煽情嘅故事，唔能夠成為減刑嘅理由」，並指「被告利用虛假陳述騙取政府資助，無疑會剝削咗其他弱勢社群得到資助嘅機會」，最終判美琴姨姨坐監兩星期，引來負責案件兼情感主導的檢控官林雅晴（戴祖儀飾）不滿及後雅晴發現鄭邵文原來暗中伸出援手幫忙兒童之家渡過難關，遂對鄭邵文改觀兼萌生好感。

周嘉洛戴祖儀粉紅畫面極合襯

周嘉洛與戴祖儀曾在《回歸》中飾演的鬥氣「小學雞情侶」已令網民留下深刻印象；這次2人第二度再演情侶，雖然嘉洛一洗固有玩味、搖身一變成為正經冷酷的「野心精英男」，戴祖儀亦收起佻皮飾演熱血檢控官，但依然無損二人入屋程度。昨晚戴祖儀與嘉洛惺惺相惜、在兒童之家與小朋友玩耍的畫面極盡粉紅，戴祖儀的少女心甜笑＋腰果眼，更獲網民大讚初戀感十足！

佘詩曼又癲又暖心

另外，「文雅CP」早前默默聯同蔣祖曼及馬貫東，齊齊爆佘詩曼「大鑊」，蔣祖曼直指阿佘「癲㗎」，而周嘉洛亦附和：「佢係精神分裂嘅」。但二人原來是指，阿佘無論前一晚玩得多開心，第二日開工都能變回劇中角色、收放自如。而馬貫東亦爆出阿佘暖心日常：「有一次我病咗拍法庭戲，跟住我自己瑟縮一角，好凍，跟住阿佘走過嚟，問我係咪唔舒服？我拎碗湯你飲啊。」

區明妙童顏演繹搶Fo

此外，《正義女神》為「秋月樓縱火案」、「兒童之家偽造文書案」埋尾後，還審理了一宗「淋紅油刑毁案」；15歲少女梁安娜（區明妙飾）母親因醫療事故離世，但涉事醫生獲律政司撤控，安娜遂向負責案件的光正（譚耀文飾）潑紅油洩憤，結果被控刑毁。由於有感法律公義蕩然無存，安娜在庭上屢次表現激動，不肯認罪之餘亦不自覺有錯，令言官（佘詩曼飾）大為頭痛…最終言官與光正攜手調查出事件「幕後黑手」，令安娜母親案件得以重啟。

區明妙一Take過淋紅油零違和

現年25歲、有「TVB御用學生妹」之稱的區明妙，這次以鬈髮Look上陣飾演15歲少年犯依然零違和；由於妙妙眼大大兼擁有包包面，獲內地及香港網民大讚「Cutie童顏」。昨晚妙妙的角色要淚眼汪汪為枉死母親討回公道，還要在法庭上連環爆Seed大叫：「我有淋油，但我冇做錯」、「呢個世界根本就冇公義」，偏激的控訴再加上充滿敵意的眼神相當搶Fo。妙妙淋譚耀文紅油洩憤場面亦相當吸睛，根據官方早前在內地發布的幕後花絮，原來妙妙這場淋紅油戲必須一take過，故台前幕後事前做足排練，而慘遭淋到成身都係的阿譚更相當入戲。至於肩負淋紅油重責的區明妙，受訪時坦言拍攝前確有NG壓力，皆因只有一次機會。