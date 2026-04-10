前亞視花旦劉玉婷邁向六旬保養得宜 嫁富商息影20年 美國回流定居內地現況曝光

58歲的前亞視花旦劉玉婷於2005年嫁富商後，便淡出幕前，過少奶奶生活。劉玉婷最近在小紅書表現活躍，不時拍片放到社交平台，分享生活點滴。劉玉婷上載的新片中，見到其臉上未見出現歲月痕跡，一頭烏黑長髮，配上白皙紅潤的肌膚，狀態絕佳，完全看不出已年近六旬。

劉玉婷備受力捧

劉玉婷早於1986年入行，畢業於TVB藝員訓練班，曾在經典綜藝節目《歡樂今宵》中擔任「歡樂小姐」。不過有傳劉玉婷因得罪高層而遭解僱。離開TVB後，劉玉婷獲嘉禾電影的賞識，與郭錦恩、黃曼凝、陳雅倫及葉子楣並列為「五朵金花」，備受力捧。

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劉玉婷參演《霸王花》系列、《富貴黃金屋》等電影。而劉玉婷為人津津樂道是在經典電影《倩女幽魂III：道道道》中飾演女鬼「小蘭」，與王祖賢有精彩的對手戲，其精緻的五官與清冷氣質，曾被傳媒稱讚「美過王祖賢」。

劉玉婷走紅台灣

劉玉婷1990年轉投亞視後，事業更上一層樓，在《鳳凰傳說》、《現代愛情故事》、《九王奪位》等多部劇集中擔任女主角，成為當家花旦。劉玉婷1996年被著名作家瓊瑤睇中，參演電視劇《一簾幽夢》飾演「秦雨秋」一角，在台灣一炮而紅，成為炙手可熱的「瓊女郎」。

劉玉婷相夫教子

劉玉婷2005年與富商結婚後，育有三名子女，劉玉婷逐漸淡出觀眾視線，並移居美國紐約。近年劉玉婷舉家回流廣州定居，指為是了兒子的教育，並轉戰房地產吸金。

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