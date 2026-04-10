BTS韓國高陽展開巡唱 吸引40,000 ARMY冒大雨睇騷 成員V地上扮游水險滑到

韓國天團防彈少年團（BTS）昨晚（9日）於韓國京畿道高陽綜合運動場，正式展開期待已久的世界巡迴演唱會，他們還會於11及12日在高陽演出。闊別舞台近4年後，7位成員RM、Jin、Suga、J-Hope、Jimin、V及Jungkook全員合體，獻唱新舊歌曲，其中包括全員完成兵役退伍後推出的首張正規專輯《ARIRANG》中的多首作品。

ARMY在冷雨中吶喊

昨晚演出期間天公不作美，高陽下起傾盆大雨，氣溫僅得11度，然而惡劣天氣絲毫未能動搖歌迷的熱情。下午綵排時，成員一現身便引爆尖叫聲，還笑喊「好想念大家啊！」晚上，超過40,000名ARMY（粉絲暱稱）穿上雨衣，擠滿高陽綜合運動場，在冷雨中吶喊，並揮動螢光棒。是次演唱會的最大亮點之一，是採用嶄新的360度全景舞台設計。當BTS成員出現在舞台上的一刻，全場尖叫聲幾乎蓋過雷雨聲，他們以新專輯《ARIRANG》中的《Hooligan》揭開序幕。演唱《IDOL》時，BTS走下舞台繞場一周，全場ARMY齊聲合唱，氣氛非常熱烈。

隊長RM與ARMY近距離互動

唱到新專輯新曲《Body to Body》時，由於這首歌正是採用了韓國傳統民謠《阿里郎》的旋律，在後半段，舞台上突然出現一群身穿韓服及朝鮮時代傳統服飾的歌手與樂師，古典與現代音樂交相輝映，全場大合唱令在場ARMY為之動容。 另外，成員V配合主打歌《SWIM》，在舞台地上以誇張的游泳姿勢表演，還high到差點滑倒，嚇得成員說：「你想成為第2個RM嗎？」所幸V立刻站穩腳步，虛驚一場。至於腳部受傷的隊長RM，則坐車繞場與ARMY近距離互動。

BTS巡唱有望帶來10億至14億美元收入



昨晚3小時的演出中，BTS幾乎演唱了新專輯《ARIRANG》的全部曲目，並穿插多首經典金曲，包括《Not Today》及《I Need U》，encore環節更有《Butter》、《Dynamite》及《Mikrokosmos》等經典歌曲。成員V更獻上其個人創作《Into the Sun》，為是次首站演出畫上完美句號。演出後，成員Jin在社交平台Weverse上感性留言：「我在演唱會上玩得非常開心。以團隊姿態表演、與ARMY共處一室，令我感到自在，感覺就像回到了家。」分析師預計今次巡唱有望帶來10億至14億美元（約78.4億至110億港元）的龐大收入。BTS將於2027年3月4日、6日及7日移師香港演出。