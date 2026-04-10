蘇皓兒32歲生日獲「孔劉」送驚喜 As One斷聯10年再合體留下美好回憶：冇諗過開騷

蘇皓兒、李君妍和蔡寶欣今日到沙田親身體驗HYROX365男女混合雙人體能挑戰賽，吸引不少途人圍觀。蘇皓兒首次挑戰HYROX，雖然平日有打籃球和踢足球，但參與體能項目仍感到吃力。她笑言對參加HYROX感興趣，但需要花一、兩個月訓練體能，又說若能組隊參賽，到時一定要找厲害的人拍檔：「做Gym都係想肌肉線條靚。」問到是否想做健美小姐？她卻指這個太大想頭了：「教練話我瘦底，要練背肌和下半身需要多啲食嘢，但多吃對我來說有難度，我唔習慣食太多。」

吳海昕扮「孔劉」搞笑慶生

蘇皓兒早前剛過32歲生日，獲「孔劉」為她慶生。她表示每年生日都會和一班好姊妹度過，當日吳海昕叫她離開去廁所時，她就猜到有事發生，回來後發現對方戴著「孔劉」面具，即笑不攏嘴。她又爆料吳海昕是在會所打印照片，職員誤會她才是粉絲。被問到生日願望是否要找個像孔劉的男朋友，她笑說：「唔係搵個似孔劉，而是要孔劉本人。（太大想頭嚇怕追求者？）唔會，我目標清晰！」

馬天佑促As One再合體

馬天佑早前找來兩代As One成員合唱新歌，掀起網民集體回憶。蘇皓兒表示馬天佑非常厲害，能聯絡所有成員：「我本身和幾位成員都斷聯10年，有日馬天佑同我講，話『想搵整隊人唱歌』，而佢又真係搵到所有人，尤其Oli（黃佳宜）特地從新加坡回來，好有心，大家都keep得好，一樣咁靚。」最難得的是，大家跳起以前的歌仍記得舞步，那天玩得很開心。被問到會否再一起開騷？她說：「冇諗過，偶爾重組一次，留下美好回憶就好，可能下一個10年再聚。」

蘇皓兒32歲生日獲「孔劉」送驚喜。

咁都開心啦。

馬天佑促As One再合體唱新歌。

蘇皓兒赴石垣島拍觀光片

工作方面，蘇皓兒透露應日本觀光局邀請，稍後將到石垣島拍攝觀光片，近年愛上潛水的她亦會趁機留多幾日去玩，問到會否考教練牌教人潛水？她表示未必會將教練當成職業，暫不考慮教練牌，並謂之後會拍攝ViuTV的一個直播節目，形式是類似《歡樂今宵》，但她自覺口條不叻都有點擔心，「我是第一次做直播節目，是嘉賓主持，會搵勁拍檔拍住我。（又要找孔劉？）孔劉係伴侶，唔係拍檔！平時好少喺社交平台開live，見到大家啲留言會有壓力，電視台睇唔到留言都應該可以應付。」

