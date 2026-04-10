江希文三代同堂顏值爆燈 13歲餅印女盡得真傳 凍齡母親氣質驚人被讚家族基因強大

54歲的江希文近年淡出幕前，轉型當上健康美容KOL，不時分享生活點滴，近日她在社交平台分享了一段三代同堂出遊的影片，三代人的超高顏值，迅速成為網民焦點。影片中，江希文先是以一身緊身運動裝束現身公園，身材纖瘦，活力十足；其後畫面一轉，她與女兒及母親，一同到餐廳享受天倫之樂。

江希文三代同堂擁超強美女基因

江希文的13歲女兒胡永悅，長得亭亭玉立，戴著眼鏡的她對鏡頭做出俏皮表情，顯得活潑可愛；而江媽媽雖然滿頭銀髮，但身穿白色喱士外套，打扮時尚高貴，氣質非凡。三代同堂的畫面，讓不少網民驚嘆一家的強大基因，大讚江希文女兒的精緻五官，跟媽媽成個餅印，星味十足。而外婆雍容典雅的氣質，更是為這個「美人家族」增添了光彩，網民紛紛留言：「一家都是美人」、「基因太強大了」、「三代人都好美，氣質都好好」。

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江希文有戀情滋潤外貌回春

江希文回復單身後，不僅獨力撫養女兒，同時轉型當上KOL，分享瑜伽、美容心得，雖然她已經「入五」，但保養得宜，皮膚緊緻，而能夠青春常駐，相信跟她近來的愛情生活不無關係，她與才俊男友Herbert Chan（陳維明）公開認愛，感情穩定，江希文男友來頭不小，曾是時裝品牌「2%」的創辦人，全盛時期擁有多達300間分店，現時則從事財富管理工作。

江希文拍黎明MV出道爆紅

回顧江希文的演藝路，胞姊是藝人江欣燕，她早年以歌手身分出道，憑著擔任黎明《夏日傾情》MV女主角而備受注目，其後在《食神》、《人間色相》等電影中亦有亮眼演出，如今愛情事業兩得意，家庭生活美滿，江希文活出了最精彩的人生下半場。

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江希文男友融入女家