愛回家丨熊樹根、食屎陳師奶世紀一吻初戀味濃 細節惹網民不滿：老人家唔可以談情？

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（9日）播出的一集「豉油的之戀」，劇中「熊樹根」劉丹和「食屎陳師奶」孫慧蓮上演一段初戀味十足的「世紀之吻」，劉丹曾表示：「有驚冇喜，我都差唔多30幾年冇呢啲咁驚嚇嘅機會！」但有網民發現一個細節位並說：「熊樹根係咪扮緊無慘？」

「熊樹根」和「食屎陳師奶」有驚人秘密

事緣「陳豪」黃志榮與細妹「陳法拉」袁潔儀每日以不同理理上問熊家借「豉油」，惹來熊家上下極度不滿，不過孤寒成性的「熊樹根」劉丹意竟順攤地奉上「每日一豉油」！最後熊家上下各出奇謀，最終發現「熊樹根」劉丹和「食屎陳師奶」孫慧蓮有驚人秘密，「食屎陳師奶」孫慧蓮更揚言兩人的恩怨已經過去。

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「食屎陳師奶」含淚離別「熊樹根」

「熊樹根」劉丹在劇中揭開豉油的秘密，原來箇中涉及「食屎陳師奶」孫慧蓮年輕時與豉油廠少東一段不為人知的戀情，兩人慘遭拆散鴛鴦，所以「食屎陳師奶」孫慧蓮對少東所贈的豉油珍而重之，多年來更把「熊樹根」劉丹視作「愛的替身」，但「陳豪」黃志榮將被調往大西北工作，「食屎陳師奶」孫慧蓮與「愛的替身」上演一幕「世紀之吻」，最後更含淚不忍離別。劇集播出後，有人形容是有史以來最好睇的一集，但亦有人發現：「借位嘅，都無錫到。」結果引來不少討論：「錫額頭都要借位，笑咗。」、「錫一啖冇咁大影響啩？」、「希望多啲呢啲癡線劇情。」、「邊個話老人家唔可以談情？」

「熊樹根」劉丹喪妻後一直保持單身

「熊樹根」劉丹喪妻後一直保持單身，獨力照顧一家人，但熊家上下經常都想為他找個伴，湊巧「食屎陳師奶」孫慧蓮不時在他身出現，所以明明「食屎陳師奶」孫慧蓮已經有老公「陳豪」黃志榮，依然視他們為一對。劇情不時安排二人有曖昧行為，例如在公園一同切磋武藝、「熊樹根」劉丹曾因被「食屎陳師奶」孫慧蓮拍下醉酒影片而受其要脅，對她言聽計從，甚至有一段豉油情緣，二人更曾因為了避免閒言閒語而嘗試斷絕來往，但當其中一方失落時，又會不期然地想起對方。 曾經一集「熊樹根」劉丹迷信認為自己只要錯穿鴛鴦襪，就會有不幸的事發生，結果意外困𨋢而不斷回憶自己過去，「熊樹根」劉丹和「食屎陳師奶」孫慧蓮多次的錯摸，製造不少笑料，當時有人笑說：「根叔同食屎陳師奶係真愛」、「食屎陳師奶最多回憶」、「根叔同食屎陳師奶先係一對，陳生應該讓愛啦。」

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