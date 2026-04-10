廖子妤獲男友慶祝生日但無收到禮物 恨到超市狂掃榴槤 盧鎮業搞笑回：畀你一分鐘喺廳任掃

廖子妤（Fish） 跟男友盧鎮業（小野）昨晚（4日）為電影賀歲片《夜王》衝破過億票房，大派魚旦。廖子妤笑言前來活動途中才知道4月16日推出導演版《夜王》，戲中會交代一班「東日夜總會」一班小姐和客人身世故事。

盧鎮業睇女友完美示範

談到導演版版本可有激情戲，小野笑言自己每場戲有著衫，所以不關他的事。提到早前廖子妤獲男友小野安排到上海為她慶祝生日，廖子妤笑言跟男友小野也是隨性之人，在當地旅遊主要放假，所以行程不會限制。談到可有收到男友所送禮物，廖子妤笑言好似無，但建議讓她可以到超市掃貨一分鐘，最想狂掃榴槤，或者到名店一分鐘掃貨任擸。在旁的小野笑說：「我畀你一分鐘喺廳任掃（地）。」不過廖子妤大讚上海之旅值99.9分，雖然只有0.1分接近滿分，但尚有好大進步空間。小野即笑指有待自己生日，睇下女友如何完美示範。