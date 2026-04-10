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何啟華感謝觀眾集氣導演版《夜王》成真 楊偲泳強調每位演員都有加入戲份 李芯駖為浴池戲配音讚開場好震撼

影視圈
更新時間：10:15 2026-04-10 HKT
發佈時間：10:15 2026-04-10 HKT

楊偲泳、譚旻萱（Mandy）、李芯駖、何啟華昨晚（4日）為電影賀歲片《夜王》衝破過億票房，大派魚旦。他們均表示導演版《夜王》會交代一班「東日夜總會」小姐及客人的身世。李芯駖表示要為其中一場跟Sammi在浴池戲份而配音，所以睇過導演版本少少，大讚開場已經好震撼。

何啟華指導演版本《夜王》係晒冷版

何啟華則謂多謝觀眾集氣而能夠變成事出現導演版《夜王》，所以都會努力謝票。他說：「所有隱藏角色出晒，呢個導演版本《夜王》係晒冷版，已經All In！」談到有指楊偲泳不滿戲份被刪減，問到導演版本是否刻意加返她的戲份？楊偲泳即叫記者為她澄清，只是傳聞，又強調導演版入面每位演員也有加入戲份。

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