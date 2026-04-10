張繼聰個唱群星捧場 被Edan封為「樂壇社工」爆和姜濤傾心事 兒子夾埋謝安琪玩突襲送驚喜

張繼聰昨晚在旺角麥花臣場館舉行《WHAT'S NEXT LIVE 2026》演唱會，紀念自己入行逾20年，除老婆謝安琪（Kay）和細女張靖（Kakaball）是座上客外，古天樂、MIRROR成員姜濤與Alton（王智德）、王菀之、蔡卓妍、曾樂彤、偶像杜德偉與太太、楊偉倫、白只、森美等好友撐場，可謂星光熠熠。阿聰穿上棗紅色長褸登場，以《Gimme A Break》、《半江紅》、《末日先鋒》等歌曲為演唱會揭開序幕，當唱到《K型》時現場鏡頭突然影向觀眾席上的太太，Kay一副冧樣望着老公甜笑。

張瞻驚喜現身

阿聰完成第一part後，在台上多謝來捧場的好友，但當說到屋企人時，見到19歲大仔張瞻突然現身觀眾席，他驚喜說：「咦～點解我個仔都喺度嘅？你知唔知未夠20歲係唔可以比surprise父母？有啲地方係犯法嘅，不過香港冇呢條例。」他又感恩說：「開心全部重要的人都喺度，好多行內朋友都未過睇我演唱會，未聽過我嘅歌，所以今日好開心，可以透過我嘅音樂表達自己，因為我自己有好多唔同嘅面向，又係演員，又鍾意講嘢，自己有時都怕咗自己講太多嘢。」入行20年的他表示寫了不少歌，但自己未必有機會唱，甚至寫了給其他歌手，可能不是太多人認識，藉着今晚把這些歌曲送給大家。

Kay喜歡幽默感

其後，阿聰又謂看過一些女明星的訪問，指她們擇偶條件都是喜歡搞笑的男人，頓時覺得自己天無絕人之路，又指太太Kay亦喜歡自己的幽默感，隨後獻唱出呂爵安（Edan）的《小諧星》，當他唱到一半時，Edan突然驚喜現身跟他合唱，全場歡呼！阿聰表示演唱會要請嘉賓，第一個就是諗起Edan，兩人一起合作過電視劇《季前賽》和電影《盜月者》，他指兩人亦會一起約食飯傾心事；而Edan就直指聰哥是自己的人生導師，無論在工作還是人生的問題，都會找對方傾訴。阿聰又回想當年跟Edan與白只在日本拍戲，指Edan靚仔工作認真、態度好、又聰明，同樣也被對方的動力感染，之後成為了好朋友。接着兩人合唱《一表人才》。

Edan讚阿聰是模範榜樣

而Edan亦在台上大讚阿聰既大隻靚仔，又多才多藝，甚至似一個樂壇社工或者娛樂圈社工，因為令人好有安全感，同埋好多人生智慧，經常分享給別人：「覺得佢好好人，不只係我，我嘅成員姜濤，佢都會成日搵張繼聰傾偈，阿聰真係好熱心幫助每一位嘅人，我遇到問題，第一時間都會諗起問佢意見，呢樣嘢十分難得，我覺得佢係一個模範榜樣嘅男人，希望我有朝一日都可以成為佢咁犀利嘅男人。」

阿聰「吹沙入眼」流淚

唱到中段，阿聰突然走落觀眾席，與姜濤和Alton合照，場面墟冚！其後唱到後段的《日薄西山》、《玻璃窗的我》時，阿聰亦感觸落淚，事後他指自己是「吹沙入眼」。之後以快歌《David Harleyson》、《Trash Talk》及《將•繼、衝》作結尾，但當眾人以為完場之際，阿聰與組合農夫的陸永和C君驚喜登場，並齊齊Chok住擺甫士，然後演唱會正式結束。

張靖讚爸爸跳舞好叻

演唱會後，阿聰接受訪問時表示每次演唱會都好珍惜，感覺到現場氣氛大家都好enjoy，自己準備的都盡力做了出來。問到覺得自己表現如何？他說：「我𠵱家學識放過自己，無論自己綵排咗幾多次，到正式演出都會有一啲狀況發生，但大致上都在我預期之內。」當晚阿聰準備了一段長達11分鐘的歌舞，問到有否覺得跳舞會失禮女兒？他則回答：「我個女其實好乖，總綵排嗰時佢都有嚟睇，佢都有話爸爸好叻，但自己唔去深究，唔會問佢係咪真心？咁就唔識趣啦！」他表示不是為了給女兒看到自己跳舞有多厲害，而是想讓她知道爸爸平時有多努力，讓子女看到自己經常在家練習，想給他們一個榜樣。對於兒子張瞻驚喜現身撐場，阿聰坦言一家人夾埋，事前自己不知道，並謂還有時間與兒子吃飯。提到偶像杜德偉來撐場，阿聰表示對方在音樂方面影響了自己很多，因為自己很喜歡他的風格血和台風，自己能夠在偶像面前表演，感覺好開心。他直言自己近幾年經常學唱歌跳舞，綵排得夠，即使遇到某些狀況都不會怯。

Edan互相扶持梳理情緒

至於被Edan稱為「樂壇社工」，阿聰笑說：「佢識講嘢囉，美言幾句係要過返啲佣金俾佢，(在台上表示叫Edan不要傾唔開心嘅事)男人老狗都係出嚟傾吓心事，佢話社工，其實都係心態，做呢行都會有壓力，因為其他人未必會明白，我哋呢個位會明白，同佢哋傾吓偈，梳理吓啲情緒。」他表示和Edan好熟，大家都會傾心事，找他做嘉賓，不論他如何忙做嘉賓即刻話OK，「唱咩歌，你話事，都好支持。」

農夫組合有新搞作

另外，問到演唱會最後與農夫一起登場，身後卻顯示「LOUIS X FAMA STAY TUNED」，阿聰繼續保持神秘，未有透露詳情，只表示三人會以組合形式現身，並謂稍後會有公布，叫大家密切留意！