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黃子華孖鄭秀文找數拉隊派魚蛋 導演版《夜王》將上映加入Amy Lo新角色 自嘲被吳鎮宇囝囝影相似「廢老」

影視圈
更新時間：01:26 2026-04-10 HKT
發佈時間：01:26 2026-04-10 HKT

賀歲片《夜王》衝破過億票房，一眾演員黃子華、鄭秀文（Sammi）、廖子妤（Fish）、盧鎮業（小野）、何啟華（Dee）、楊偲泳、譚旻萱（Mandy）、李芯駖及導演吳煒倫等，為答謝觀眾今晚（9日）齊集尖沙咀大派魚蛋，當晚更公布4月16日推出加返長30分鐘從未曝光片段的導演版《夜王》。

吳煒倫指加場版好「啃」

對於導演版《夜王》，黃子華笑言好似第二部戲，吳煒倫則呼籲觀眾要準時入場觀看，因為開場已經好震撼，當中戲份會加入楊偲泳、何啟華、李芯駖等外，還有新角色盧慧敏（Amy Lo），更形容這個版本好「啃」，希望票房會更上一層樓。談到是否徇眾要求而推出導演版，吳煒倫笑言因內容較悲情，沒理由新年流流太悲情則不適合。

黃子華自嘲做「棟篤笑」已退休

身形變得圓潤又狀態好的Sammi，已為七月個唱閉關，在旁的黃子華笑指今晚要求對方出來。談到黃子華是否為鄭秀文個唱擔任嘉賓，他笑言若然做到不是問題；但自己不懂跳舞就無謂失禮，如果《夜王》全體演員去就會出現。當笑指他可以表演「棟篤笑」，黃子華自嘲做「棟篤笑」已退休，因為個腦轉得慢，但要視乎工作能否捧場。他說：「我一諗到自己勁歌熱舞畫面，就要睇醫生。」

黃子華指張達明的健康好

提到早前吳鎮宇兒子吳費曼在社交網分享爸爸好友黃子華、張達明飯聚的合照，令網民對這個棟篤笑《鬚根Show》的黃金組合引發集體回憶。黃子華笑指吳費曼影爸爸好靚仔，但影到他好似「廢老」。談到相中的張達明的暴瘦外貌，令不少網民擔心健康狀況。黃子華指張達明的健康向好，至於三人會否合作，他說：「演戲就比較高要求，希望大家身體健康。」吳煒倫對於該片何時舉行慶功宴，他表示未電影公司老闆不會托手踭，但日子未定。黃子華笑言今次派魚旦回饋觀眾，因為自己發口痕，希望將來有好成續可以派豬紅、豬皮、蘿蔔。

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