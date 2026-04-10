雲浩影自爆私心 拍MV要求增添燒肉場面 盼下個MV挑戰BLACKPINK級數

「仙氣女神」雲浩影（Cloud）早前到韓國首爾工作，並為新歌《雪愛》拍MV，雖然沒有遇到落雪，但零下10度在漢江旁取景凍到腳板底都要貼暖包護身。此行她更成功藉拍MV之名，品嘗著名燒韓牛，身心大滿足！Cloud初試演繹開心、浪漫、活潑風格的《雪愛》感興奮，笑說：「好開心唱到呢種歌，有一種跳脫、活潑嘅感覺，我從來未試過有一首咁得意嘅歌。呢首歌嘅難度喺最尾有一個轉音位，要好夠氣先至唱到。」她推介搭車睇風景時聽，尤其是最近香港天陰潮濕的時候，可以調節心情。

《雪愛》創作班底人才濟濟

新歌《雪愛》創作班底人才濟濟，作曲有JONO、Sandy Natsuly、T-Ma、王保為Bowie Ong；陳詠謙填詞；編曲JONO和王保為 Bowie Ong；T-Ma監製。Cloud說：「作曲人Sandy係一位浸大學生，有好多歌手用緊佢嘅作品，Bowie係馬來西亞作曲人兼製作人，而JONO，我哋之前都有合作過。」

女導演更充當MV「男主角」

《雪愛》MV以Vlog風格拍攝，配合迷你團隊令過程更添好玩，Cloud說：「今次只有一位攝影師和一位導演，打燈師都冇。我同導演Tiffany第一次合作，佢年輕有為，因為好細crew，佢要身兼Styling、髮型、化妝，好忙。」又透露女導演更充當MV「男主角」：「有一幕我拖住佢行，佢只係出『手』，大家會睇到佢嘅衫袖，手都睇唔到，真係幾特別嘅嘗試！」

Cloud零下10度漢江取景

雖然拍攝時沒下雪，但當地氣溫只有零下10度，晚上在漢江邊取景，寒風凜冽，Cloud狂貼暖包護身：「公司好擔心我會凍親，因為返嚟香港第二日有工作，所以我貼咗好多暖貼，肚啦、背脊啦，就連鞋底都有暖包！」鏡頭一轉Cloud去食韓燒，Cloud透露：「有一場戲我要去食燒肉，係我私心，我事前同導演講我好想食燒肉，所以我哋就去咗一間食燒韓牛嘅餐廳拍攝。」今次嘗試了迷你團隊，Cloud希望下次邀請韓國拍攝團隊合作：「希望拍一個好似女團嘅MV，做到好似BLACKPINK咁。因為不能失禮，我首先要減肥，如果有咁嘅機會，一定要做到最好！」她亦期望將來到歐洲拍MV，到巴黎鐵塔、羅馬鬥獸場和火車鐵路等名勝取景。