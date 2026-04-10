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陳瀅首個Live騷緊張發噩夢入唔到Key 蔡潔爆籌備過程似拍拖

影視圈
更新時間：00:45 2026-04-10 HKT
發佈時間：00:45 2026-04-10 HKT

由陳瀅、蔡潔（Jacky）擔任主角的限定現場演出《Pillow Talk》將於4月25日晚上8時在澳門銀河G Box舉行。日前她們趁工作空檔接受香港電台訪問，分享開Show前的心路歷程。陳瀅表示年初時《Pillow Talk》仍是一個很初步的概念，但時間過得很快，兩個星期後便要舉行了，現在真的很緊張：「唱歌唔係我擅長，而我亦未試過喺台上現場演出，絕對係零舞台經驗，我連舞台劇都冇參與過，又好少做商場show。雖然平時大家見我好似好開朗，但係我入面係好怕羞嘅。今次要喺台上面對住咁多買飛入場嘅觀眾，我會覺得『Oh my god，點做？』我想講今日嚟做訪問之前，今朝我發噩夢，個夢就係我揸住枝咪，準備喺我呢個Show出場，但竟然入唔到Key，當時我喺夢裏面好驚。」

蔡潔慶幸有陳瀅傍住

蔡潔說：「其實我都係差唔多咁驚，不過我覺得兩個人一齊做Show嘅好處就係有人傍住你。啱啱我前幾日都去咗珠海睇胡定欣嘅Show，佢好犀利，我一路睇一路學嘢。我當其時覺得佢一個人撐起兩個鐘嘅Show，真係唔易。嗰一刻我覺得就算喺台上面發生任何狀況都好，至少我隔籬有陳瀅喺度。」

陳瀅蔡潔互補分工

蔡潔透露Rap和跳舞部分會全部交給陳瀅：「其餘部分大家可以盡情期待。我同陳瀅都係演員出身，喺個Show度都設計咗我哋嘅角色，所以今次個Show內容會好豐富，有Drama、唱歌跳舞，同埋玩遊戲。不過我對我嘅跳舞部分冇乜信心，其他部分希望可以Backup到。」陳瀅補充說：「Jacky好好，因為我哋揀嘅合唱歌，有啲我覺得真係好難唱，Jacky就會話啲高音位OK，由佢負責唱。」蔡潔說：「我哋大家做嘢互相互補，呢個係Teamwork。雖然我同阿瀅各有各自嘅部分，而各自嘅部分又有自己嘅諗法，但係個Show始終都係我哋兩個一體，所以我哋會將唔同嘅諗法、唔同嘅意見連埋一齊。雖然我個樣好似好淡定，但其實內心都幾淆底。」

蔡潔形容合作如拍拖

陳瀅覺得透過今次做Show，她和蔡潔比以前有更加多的溝通：「佢有佢獨特嘅要求，但係咁啱我哋諗嘅嘢都好一致，所以呢個位真係好夾。我哋嘅目標係希望大家覺得呢個Show好睇，大家都會話：『估我哋唔到！』」蔡潔覺得今次和陳瀅合作，同拍拖有少少似：「即係大家咁啱喺嗰個Timing有差唔多嘅決定同諗法，大家先至可以行到落去。呢個係冇得事前夾嘅，我之前冇諗過係可以咁夾，因為之前拍劇都好少時間相處。起初得知同陳瀅做呢個Show，我都有諗過最後會點呢？夾唔夾到呢？不過嚟到呢一刻我可以講，好彩有阿瀅喺度。今次我哋都有好多好朋友過嚟澳門支持我哋，我去睇人哋嘅Show嘅時候覺得多啲朋友嚟睇係好重要，今次就更加覺得係，因為當你喺台上面見到觀眾席全部都係你嘅朋友同粉絲，無論你做成點，大家都會好開心，咁個人都會定啲。」
 

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