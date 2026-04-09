周秀娜遭控告後首度現身 避談官司專心宣傳電影《大分瓶》

女星周秀娜早前被入稟高等法院，控告她與多個YouTube頻道及Google LLC涉及誹謗及騷擾。事件後，周秀娜除發布聲明外便未曾公開露面，直至今晚（4月9日），她以主演身份出席電影《大分瓶》的世界首映禮，這也是她被控告後首度參與的公開活動。當被問及官司相關問題時，她僅表示不作回應，將焦點完全放在電影宣傳上。

周秀娜只談電影《大分瓶》

周秀娜在首映上，巧妙地把話題拉回電影，笑著說：「今晚首映好開心，我未看套戲，都想知自己打成點，感覺似不似，因為拍的時候，鏡頭影住我們，但實際打唔到，如果打中就似慶功咁開心。」身旁的AK（江𤒹生）也為她解圍，表示當晚應專注於電影，並分享自己拍攝時有幾球是全中，還問導演是否可用，因為「打全中代表大家都可早收工」。

周秀娜AK首度合作電影《大分瓶》

周秀娜與AK江𤒹生在《大分瓶》中迎來首次合作，AK笑稱MIRROR隊友們都對他能與周秀娜合作表示羨慕，特別提到隊友呂爵安（Edan Lui）也曾與周秀娜合作MV。談到戲中關係，周秀娜形容為「亦師亦友」，並笑說：「因為是我發掘他，就要用啲招數引誘他入隊。」AK則補充兩人的關係「又愛又恨」，呼籲觀眾入場揭曉。電影以保齡球為題材，周秀娜透露自己訓練時曾因不懂用力而拉傷膊頭，更笑言初時亂打都能全中，但注重姿勢後反而打不中。AK則在戲中展現名為「龍拳」的雙手打保齡球招式，他表示：「我都是因為拍這戲才知有不同招式，幾好玩，又學多了一個技能。」