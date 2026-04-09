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張佳添對谷婭溦退出《中4》歎可惜 否認有內訌：評審相處好和階

影視圈
更新時間：23:45 2026-04-09 HKT
發佈時間：23:45 2026-04-09 HKT

張佳添（添Sir）今日（9日）出席《退休有乜計》記者會，被稱為「無腳嘅雀仔」的他笑言，遇上合適的對象要講求緣份，若然沒有就風流快活，又認為另一半可以關心自己，但不可以管束，亦最怕負能量的人。

張佳添對谷婭溦退出感可惜

提到谷婭溦在社交網公布離開選秀節目《中年好聲音4》，添Sir坦言感到可惜，對方由中2到中4都有份參與，發揮到好大作用。他說：「《中2》時佢令古淖文奪冠，又係一個好嚴厲嘅評審，出咗好多心血對參賽者好上心，對佢離開若有所失。」提到有指谷婭溦離開節目，因為跟海兒內內訌。他表示沒可能，如果真的未為必是壞事，不過五位評審相處好和階，相信只是傳聞。

張佳添不回應網上KOL的說話

提到鄧兆尊在YouTube節目《娛樂好好玩》中，疑似暗示谷婭溦的離開不僅是檔期問題。添Sir表示沒聽聞過，亦不回應網上KOL的說話，但大家有言論自由。對於張崇德質疑節目《中年好聲音4》吸引力下降，認為評審團陣容缺乏新鮮感，淪落變成《外勞好聲音》。他表示有聽過，但沒有評論，認為無論外間有好或不好的評論也是好事。談到可知誰接替谷婭溦評審一席，添Sir坦言就算曾擔任過評審也可以重返節目，例如：陳曉東、蘇永康、葉蒨文、巫啟賢等。提到有網民建議找伍仲衡，他指這個世界凡事有可能，都可以考慮。

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