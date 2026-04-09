康城影展2026｜綾瀨遙爭影后要問松隆子 全智賢有望踩紅地毯

「第79屆康城影展」將於下月12日至23日舉行，大會早前公布《愛美麗的謊言》法國導演Pierre Salvadori執導的《The Electric Kiss》成開幕片，《魔戒》導演彼德積遜（Peter Jackson）及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）將獲頒「終身成就金棕櫚獎」。

朴贊郁榮登首位韓國主競賽評審主席

大會早前公布《選擇有罪》韓國名導朴贊郁任主競賽評審團主席，今日，大會公布主競賽、「一種關注」、「特別展映」、「午夜展映」單元、非競賽等的入圍名單。3部日本片入圍主競賽單元，包括有日本名導是枝裕和執導、綾瀨遙和搞笑組合「千鳥」的大悟主演新作《箱中的羊》；深田晃司執導、松隆子主演的《Nagi Notes》，以及濱口龍介執導的日法德比合拍片《All of a Sudden》將角逐金棕櫚獎。

康城影展陣容鼎盛

西班牙名導艾慕杜華（Pedro Almodovar）的《Bitter Christmas》、《伊朗式分居》伊朗導演法哈迪（Asghar Farhadi）新作《Parallel Tales》、威尼斯金獅獎俄羅斯導演Andrey Zvyagintsev的《Minotaur》、《修女伊德》波蘭導演Pawel Pawlikowski的《Fatherland》、《追擊者》韓國名導羅泓軫新作《Hope》等都入圍主競賽單元，《Hope》由黃晸珉、趙寅成、米高法斯賓達（Michael Fassbender）與太太艾莉茜亞菲瑾德（Alicia Vikander）等主演，陣容鼎盛。

全智賢或亮相

《屍殺列車》導演延尚昊新喪屍片《群體》入圍「午夜展映」單元，此片由全智賢、池昌旭、具教煥等主演，預計一眾主角都會亮相康城。日本名導黑澤清新作《黑牢城》、荷里活影星尊特拉華達（John Travolta）處男執導作《Propeller One-Way Night Coach》將於「康城首映」單元放映。「特別展映」單元方面，史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh》的《John Lennon: The Last Interview》、朗侯活（Ron Howard）的《Avedon》等入圍。