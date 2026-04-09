江美儀內地探店遭搶手機「點讚」 朱敏瀚酒店遇怪事 周嘉洛老是常出現唔怕觀眾厭

江美儀、朱敏瀚（朱仔）、周嘉洛（9日）出席綜藝節目《試真D》記者會，三人拍節目到國內探店試食。江美儀大爆有侍應向她爆粗，又試過被店員搶手「點讚」。

朱敏瀚「叫雞」有要求

朱仔則到梅州浸溫泉，指浴池是明朝年代，但一陣尿味又有煙頭，「仲有人駕電單車來洗衫！我浸完腳都想切掉腳板底！」江美儀大爆在佛山所住酒店現怪事，其中朱仔房間的電視機自動轉台，又指他與周嘉洛每日操肌，周嘉洛每日食八隻雞蛋，而朱仔食白切雞有要求要走皮，江美儀︰「所以我日日為他叫雞！」而提到公司出「辣招」要求藝人交出個人社交平台密碼，由公司進行「中央管轄」，周嘉洛坦言未有聽聞，並稱：「公司好似發出了聲明。」在旁的朱仔也表示沒有人問過他，指老友張振朗沒有被「雪藏」並有工作。

另外，周嘉洛有份演出劇集《正義女神》和即將播出的綜藝節目《試真D》，由晚上八時至十時半也見他出現，問可會擔心觀眾睇到厭？他笑言無得怕，做演員好被動。