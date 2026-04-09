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吳業坤強調仍是TMG一員 年內約滿無公司招手 否認妻子有喜

影視圈
更新時間：21:46 2026-04-09 HKT
發佈時間：21:46 2026-04-09 HKT

吳業坤（9日）出席綜藝節目《試真D》記者會，對於有指約滿TMG唱片公司，其名字一度從官方名單消失。吳業坤表示4月24日仍會以TMG歌手身份領獎。談到可有傾續約，他坦言未有，合約會在今年內屆滿。

吳業坤資源被搶萌生意？

問到是否獎項多寡去決定續約？吳業坤否認其事，又指︰「在這個年代，得獎好難，因為好多歌手出道。」至於會否轉做獨立歌手？他則抱開放態度。問到可有其他公司招手，他坦言沒有。提到有指他不滿公司資源分配而離巢，吳業坤︰「我在公司的資源是數三、數四，又試過在日本、台灣拍MV，待我不薄。」認為公司越來越多師兄妹，派歌當然有限額。4月18日是他的36歲生日，吳業坤稱正日生日會移師深圳搞生日音樂會，「因為國內巡唱中。」笑言拋低老婆。提到有傳太太有喜，他否認有喜，「有努力過，隨緣。」

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