Alton內心小劇場爆發：唔知有冇狙擊手！巴布亞新畿內亞驚險過境

王智德（Alton）@MIRROR、梁彥宗（Chris）拍檔主持ViuTV探險旅遊節目《兩條友。族暴走》，齊走進亞洲赤道地帶，橫跨馬來西亞、印尼及巴布亞新幾內亞，遊走於奇獸異卉之間，深入深藏於叢林、高地及海域的原住民族，更會探訪不同原住民族部落，親身體驗從來都沒有想像過的生活方式，展開一場另類旅遊冒險。今晚播出的一集，Chris與Alton有機會探訪托拉查人一個將先人安置於家中、一同生活的家庭。離世的先人是導遊Yansen的姨丈，Chris形容場面猶如瞻仰遺容，與自己的想像不同。由於遺體得到妥善保存，屋內亦沒有異味散發，更多的是像為家人提供時間去Say Goodbye，令二人都認為整體沒有想像中沉重。

Chris遇險境徬徨不安

拜訪完Yansen的家族後，兩人便前往機場向下一個目的地進發。Chris在當地機場有不少女士找他合照，他笑言：「可能喺呢度搵到我嘅市場，喺呢個旅程入面，竟然有人係問咗我影相先。」幾經轉折後，眾人終於到達前往巴布亞新畿內亞（PNG）的邊境，但職員卻通知需要一至兩日後關口才會重開。面對突如其來的挑戰，眾人都變得徬徨不安，因為如果不能如期進入巴布亞新畿內亞（PNG），之後幾班航班和後續行程都會受影響，幸好邊境職員其後為大家帶來轉機，在漫長等候後，二人獲通知可以進入無人地帶，Alton表示當下腦內有很多小劇場爆發：「唔知有冇狙擊手係呢度！」並表示擔心自己的安危，驚險萬分。