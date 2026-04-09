木村拓哉食相再惹爭議 開餐手㬹撐枱被日本網民批欠禮儀 食飯伸脷壞習慣被重提

「日劇天王」木村拓哉曾紅極一時，但近年國民好感度越來越低，一舉一動成為網民焦點。早前木村拓哉因為拍攝廣告，已被批評食飯時有壞習慣，沒料到近日在YouTube頻道的影片，同樣被日本網民批評其餐桌禮儀，開餐時因為「手㬹撐枱」而捱批。

木村拓哉影片不自然剪輯

木村拓哉最近在其YouTube頻道更新影片，與搞笑藝人太田光一同探訪吉祥寺蕎麥麵名店，木村拓哉在片中表現放鬆，不僅身體靠著椅背，其間手㬹一直撐住枱面，就連食嘢或飲嘢時，仍然未見手㬹離枱。網民更指木村拓哉食麵時，右手拿筷子時，手㬹仍撐在枱上，批評木村拓哉：「用手肘撐著吃飯不太好吧」、「如果沒有撐手肘吃就很完美了」等。

不過有網民指出，木村拓哉的影片出現「不自然的剪輯」，不論進食可樂餅、炸豬排，飲嘢時，畫面幾乎會被剪掉，直接跳到咀嚼的鏡頭。網民認為有可能是製作單位為避免再度引發負面評論，而採取「預防性處理」，但有網民細看之下，發現木村拓哉食麵時，其實一度「手㬹離枱」。

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木村拓哉過往曾拍攝知名牛肉飯廣告，當時在影片中，木村拓哉大口品嚐牛肉飯，但有網民發現，木村拓哉將食物送入口時，會自然地出現「先伸脷」的動作。而「伸脷」在日本的用餐禮儀中，被視為不雅行為，因而在網上爆發正反兩極討論。

木村拓哉被翻8年前舊帳

有網民認為木村拓哉身為具有高度影響力的公眾人物，應該要注意「食相」。更有人翻出8年前的電視節目，木村拓哉曾因伸脷習慣遭到指責，被指多年來的壞習慣仍未改掉。不過也有大批粉絲護航，認為只是個人習慣，無需刻意放大，更力撐偶像「就算只是食牛肉飯都好有型」。