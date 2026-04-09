黃智雯再戰舞台劇后 演繹男奸角粗口連場創高峰 隨胞姐進軍教育界享受滿足感

黃智雯、梁雍婷、梁天尺、黎玉清及導演鄧樹榮今日到尖沙咀出席「第二屆香港國際莎劇節」為將演出的劇目《奧賽羅》宣傳。黃智雯憑舞台劇《薄伽梵歌2025》入圉第34屆香港舞台劇獎「最佳女主角」（悲劇／正劇）與談善言及王菀之等角逐獎項，黃智雯表明，信心要有，感到很幸運這是她第二次獲得提名，上次競逐的是喜劇，她說：「今次入圍幾位演員也很優秀，舞台劇獲得提名意義重大，我感到很重要及很重視，因為自己畢業後及這幾年的經驗，能獲得圈內人認同。」至於可有壓力？她笑指，反而覺得演繹劇目《奧賽羅》中的男奸角伊亞戈壓力更大：「我第一次演繹莎士比亞的劇目，對白很多，最大的難度是演繹男性角色，這角色是四大悲劇中一個最難演的奸角，在劇中更是核心，要演繹伊亞戈怎樣去操縱及破壞奧賽羅的一生，是一個很大的挑戰。」

跟梁雍婷練習粗口

由於這次加入很多廣東話粗口，黃智雯笑指，上次在舞台劇《天下無不西之閨蜜》開始了粗口之路，今次的粗口比上次更多，可說是將她推向高峰，她笑稱，回去要找人練習，問她是否找老公練習？黃智雯表示，會找身旁的梁雍婷練習，因為劇中二人是一對。事前他們開始練習身體接觸入戲，梁雍婷表示，二人已練習大家的手踭不會離開對方有助入戲，她將會在台上迷惑觀眾，融入角色後讓大家覺得她不是一個女演員，舞台上就是有這種魔法。

黃智雯與小朋友相處好滿足

另外，黃智雯隨胞姐Cathy步伐進軍教育界，在家姐的補習中心教戲劇、創作及舞蹈等，她表示，一點也不覺得辛苦而且很開心，因為這是她一直以來想做的事，而家姐在英語教育方面做了多年，也想在戲劇方面出一分力，她說：「我是演員，在公餘時間可以做一些有意義的事，令我感到很滿足，而且與小朋友接觸覺得他們想像力無限，令我很鍾意小朋友，（可會導致你想生孩子？）我只是鍾意與小朋一起，對人家的孩子我會很有愛心及耐性，但自己的小朋友可能會嘔血，因為會很緊張自己的孩子，（你是虎媽？）不知道。」她即時以寵物來形容，她與梁雍婷有着同樣的想法，家中的寵物就是自己的主人。黃智雯即說：「若然自己生孩子，小朋友就是自己的主人！」

胡定欣舞台灑幸福眼淚

此外，好姊妹胡定欣近期在珠海舉行演唱會，當她演唱王菀之歌曲《好時辰》時，胡定欣中途突然在舞台上灑淚，而且喊到面容扭曲，要轉身背向觀眾調整情緒，勉強唱下去。問黃智雯可有關心一下這位好友？她大有同感地表示，過往自己也曾這樣發生，在唱歌途中看到台下粉絲打氣，突然觸動而唱不到下去，又覺得胡定欣是一個感性的人，看到她現在那麼幸福，重新出發人生另一階段，也替她感到開心，那該是她幸福的眼淚，問到是否她回想起自己的傷心史？她說：「不會，演員是多愁善感，感性而已。」