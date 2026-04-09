金像獎向殿堂級業界英雄致敬 公布「終身成就奬」朱家欣「專業精神奬」姚敏琦 

香港電影金像奬協會(大會)為表彰多年來為香港業界作出卓越貢獻的傑出電影人，特設殿堂級榮譽「終身成就奬」及「專業精神奬」。大會今日公布授「終身成就獎」予創立香港電影數碼特技、在視覺效果領域貢獻卓著的朱家欣先生，「專業精神獎」則表彰入行超過四十年的資深副導演、在行內被尊稱為「大師兄」的姚敏琦女士。並發布兩位在「第四十四屆香港電影金像奬」特刊中的造型照。

爾冬陞讚揚兩位得主體現香港電影靈魂

大會主席爾冬陞代表董事局向朱家欣及姚敏琦致以衷心祝賀。爾主席讚揚朱家欣開創香港電影數碼特技之先河，引入並培育本地視效團隊，讓香港電影在視覺效果與技術層面緊貼國際步伐，拓闊港產片的創作想像空間；同時肯定姚敏琦多年來穩守前線崗位，以嚴謹態度與團隊精神贏得有口皆碑，不但在專業範疇表現出色，更以身作則培育新一代電影工作者，體現香港電影堅守不懈的專業精神。

朱家欣從電影世家走向數碼革命

朱家欣出身電影世家，自小在在從事製片及發行工作的父親朱旭華薰陶下，見證上一代電影人對創作不惜工本、嚴謹認真，從而立志投身影業。預科畢業後，他遠赴意大利攻讀電影，向歐洲大師取經，回港後憑敏銳觸覺留意到荷里活積極發展電腦特效，於是在八十年代中大膽投入資金及技術創立先濤數碼，建立本地電腦特效團隊，專注為廣告及電影提供特效製作。團隊1995年先以嘉禾出品《人間有情》小試牛刀，利用電腦合成讓演員走入昔日香港街頭，與林黛、周璇等銀幕偶像「同場」。幾年後再以《風雲：雄霸天下》震撼觀眾視覺，聶風大戰火麒麟、步驚雲搶親等經典場面，令此片不但於淡市中橫掃票房，更被視為香港電影電腦特效的重要分水嶺，正式開啟港產片數碼特效的新時代。

《風雲》震撼影壇 開創港產片數碼新時代

《風雲》的成功，令先濤數碼迅速躍升為亞洲首屈一指的數碼視覺特技公司，相繼參與《中華英雄》、《少林足球》、《見鬼》、《功夫》等作品，為各類片種注入嶄新視覺效果，多次贏得香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳視覺效果」殊榮，令「香港製造」的電影特效備受國際注目。其後，朱先生帶領團隊進軍遊戲及合拍片領域，包括開發《射鵰英雄傳》電子遊戲，以及把《寶葫蘆的秘密》拍成特技兒童片，吸引迪士尼投資並最終被全面收購，印證他把先濤發展為「華人夢工場」的願景。多年來，他既不斷引入新科技，又積極培育動畫師、視效師及導演等新一代，對本地數碼娛樂科技貢獻良多。朱先生作為香港電影由光學年代邁向數碼年代的關鍵人物之一，先後獲頒香港特區政府銅紫荊星章，並入選美國《商業周刊》「亞洲之星」，今屆再獲香港電影金像獎頒授「終身成就獎」，可謂實至名歸。

姚敏琦被同業尊稱為「大師兄」

電影圈有一個極其關鍵、卻鮮於出現在鏡頭前的崗位─副導演，今屆「專業精神獎」得主姚敏琦女士，正是這個位置的典型代表。她於1982年以場記身份入行，憑過人記性和一絲不苟的態度迅速獲前輩賞識，逐步成為現場調度與拍攝流程的中堅力量。入行逾四十載，由早年被暱稱為「琦琦」，到在片場被同業尊稱為「大師兄」，這個稱呼既反映她的資歷與輩分，更確認了她在劇組中的穩健可靠。身為副導演，她負責為每部電影編寫詳盡的「菜單」（Call Sheet），預備演員、道具、服裝、場景到季節、時間等細節，讓導演、美術、道具和製片有據可依，將複雜的拍攝工程梳理得有條不紊，與多位香港導演長年合作，始終堅守專業標準。

姚敏琦實至名歸屢獲內外肯定

「大師兄」最為人敬重的，除了準確、細心和有系統的前期準備，還包括她對演員的細膩照顧。她在拍攝前主動設計模擬練習，以遊戲形式帶領小演員熟習環境，再親自陪同他們適應拍攝場面，務求在保障安全之餘，讓他們能安心投入演出。她深知副導演的工作多屬「隱形」，公眾未必了解，但專業與否行內的導演與劇組自然心中有數。入行至今，她特別以拍攝警匪動作片為傲，認為當中展現的人物情感與團隊默契，正好總結自己多年的片場經驗。近年在大製作減少之際，她仍然保持狀態、隨時候命，並於2024年獲香港電影工作者總會頒發「傑出電影工作者大獎」，今次再獲香港電影金像獎頒授「專業精神獎」，不單是對她個人工作的嘉許，更是對副導演崗位長年默默付出的重要肯定。

金像獎特刊4.15推出

為誌此影壇盛事而編製的「第四十四屆香港電影金像奬」特刊將於4月15日起正式推出發售。特刊配合本屆「蓄勢綻放」主題，以紫與綠兩種高雅而現代的色彩作為主調，封面以「最佳男主角」及「最佳女主角」候選人的獨立造型照拼合而成，設計別具心思。