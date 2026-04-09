《美女廚房》程美段母子共浴照曝光 濕身大尺度畫面超大膽 用半歲B仔遮擋重要部位

TVB節目《美女廚房》的「美女學徒」程美段（Kiwi），去年無預警下宣布結婚兼懷孕，雙喜臨門，兒子現已半歲大。程美段昨日（8日）在社交平台分享兩張與兒子共浴的照片，其中一張見她抱住兒子，尺度相當大膽，讓一眾網民看到「流鼻血」。

程美段性感指數爆燈

從程美段分享的照片中，見到她與囝囝一同浸在浴缸，BB穿上嬰兒游泳頸圈，樣子肥嘟嘟十分可愛。而網民的焦點則落在程美段的身上，雖然有囝囝在前方，卻仍可見到程美段的白滑香肩，以及迷人鎖骨，加上濕髮的造型，散發出濃濃的女人味，性感指數爆燈。

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程美段BB「肥嘟嘟」勁可愛

程美段的共浴照曝光，即引來大批網民留言，反應非常熱烈。有網民大讚BB「肥嘟嘟」可愛外，更有網民錯重點，直指小朋友擋在媽媽程美段身前煞風景，搞笑留言希望BB「讓位」：「BB唔該行開，多謝合作」，引人發笑。

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程美段榮升火辣人母

程美段成為人妻前，一直以性感大膽形象示人，不時在社交平台分享火辣照片，大派福利，被封為「性感女神」。自從程美段宣布婚訊，便變得較為低調，榮升人母後，身形更一發不可收拾，有一段時間出現「幸福肥」。

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