Zendaya亮相劇集首映未與主創合照不和升級 性感露半球嚇到Sydney Sweeney封胸

美國人氣女星Zendaya最近宣傳完新片《戲劇性婚禮》後，又馬不停蹄宣傳12日首播的劇集《毒癮女孩》第3季，前晚她以超性感打扮亮相洛杉磯首映，同場還有主角Jacob Elordi、Hunter Schafer、Sydney Sweeney、Maude Apatow 等，Sydney卻罕有「收胸」示人。

傳Zendaya、Sydney不咬弦

Zendaya以深啡色大露背長裙出席首映，露出左右「半球」，並大騷老公湯姆賀倫（Tom Holland）名字的「愛的紋身」；相反「新一代性感女神」Sydney Sweeney就收起性感包到冚亮相，令大批fans非常失望。之前有傳Zendaya與Sydney不和，不會同場宣傳，二人雖同場，但未有合照。另外，Zendaya又同另一人面左左！Zendaya被爆曾投訴《毒癮女孩3》創作人Sam Levinson，二人在首映紅地毯上撞到正，他們貌地擁抱，之後Sam要求跟Zendaya停下合照，她卻被經理人請離開紅地毯，並直接離開未有合照。片段在網上曝光後，即成熱話。

有傳Zendaya因不滿拍攝《毒癮女孩3》時，Sam專注另一劇集《偶像漩渦》，未能準備劇本給她，Zendaya甚至被指向HBO高層投訴。《偶像漩渦》劇主角Lily-Rose Depp被發現現身《毒癮3》首映後的慶功宴。