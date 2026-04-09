Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Zendaya亮相劇集首映未與主創合照不和升級 性感露半球嚇到Sydney Sweeney封胸

影視圈
更新時間：19:14 2026-04-09 HKT
發佈時間：19:14 2026-04-09 HKT

美國人氣女星Zendaya最近宣傳完新片《戲劇性婚禮》後，又馬不停蹄宣傳12日首播的劇集《毒癮女孩》第3季，前晚她以超性感打扮亮相洛杉磯首映，同場還有主角Jacob Elordi、Hunter Schafer、Sydney Sweeney、Maude Apatow 等，Sydney卻罕有「收胸」示人。

傳Zendaya、Sydney不咬弦

Zendaya以深啡色大露背長裙出席首映，露出左右「半球」，並大騷老公湯姆賀倫（Tom Holland）名字的「愛的紋身」；相反「新一代性感女神」Sydney Sweeney就收起性感包到冚亮相，令大批fans非常失望。之前有傳Zendaya與Sydney不和，不會同場宣傳，二人雖同場，但未有合照。另外，Zendaya又同另一人面左左！Zendaya被爆曾投訴《毒癮女孩3》創作人Sam Levinson，二人在首映紅地毯上撞到正，他們貌地擁抱，之後Sam要求跟Zendaya停下合照，她卻被經理人請離開紅地毯，並直接離開未有合照。片段在網上曝光後，即成熱話。

有傳Zendaya因不滿拍攝《毒癮女孩3》時，Sam專注另一劇集《偶像漩渦》，未能準備劇本給她，Zendaya甚至被指向HBO高層投訴。《偶像漩渦》劇主角Lily-Rose Depp被發現現身《毒癮3》首映後的慶功宴。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
5小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
02:35
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
13小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
23小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
2小時前
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
5小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
23小時前
DSE 2026︱中文科卷一白話文考葛亮《聲音》 13年來首以本地作家作品出題
DSE 2026︱中文科卷一白話文考葛亮《聲音》 13年來首以本地作家作品出題
教育新聞
7小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
9小時前