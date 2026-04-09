Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魏駿傑前妻張利華轉行做保險年賺逾500萬 埋堆王玉環搵食躋身「頂尖會員」創驚人業績

影視圈
更新時間：17:30 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:30 2026-04-09 HKT

魏駿傑的前妻張利華（現名張珈琳）離婚後，財運越來越好，自投身保險界跟「保險女王」王玉環發展，成為對方旗下猛將，近年已成功躋身保險業「百萬圓桌（MDRT）」行列。張利華最近出席保險公司舉辦2026年度頒獎典禮，開心透露達到「Top of the Table（TOT，頂尖會員）」的業績標準。

魏駿傑前妻張利華登TOT

張利華所指的TOT「頂尖會員」，要創下驚人的業績，年收入達到512萬港元。張利華在社交網表示：「與優秀者同行，與前輩同光。恭喜夥伴們斬獲TOT、COT、MDRT，自己亦榮登行業頂尖TOT。這份榮譽從非一人高光，而是團隊同心、光芒萬丈。」

魏駿傑前妻盼薪火相傳

張利華不忘感謝團隊：「感恩團隊滋養，薪火相傳，期許明年帶領更多小夥伴共登年度舞台。感恩公司平台，感恩客戶託付，感恩一路堅定成長的自己。所有不易，皆為饋贈，所有堅持，終有迴響。未來，繼續以專業立身，以服務致遠，為更多家庭守護財富與未來。」

相關閱讀：魏駿傑前妻張利華做保險成「頂尖會員」   年收入近5百萬登業界頂峰  曾被指婚內出軌搭上單車手

據指張利華登TOT，除要獲得MDRT會員資格外，從業員又要達到指定業績要求，據2026年度的業績標準，TOT的收入高達5,124,000港元。在2026年第一季度，張利華已成功躋身TOT行列，並獲得「鑽石會員」，可見其業績非常理想。

張利華生活越見富貴

來自內地的張利華與魏駿傑於2008年結婚，二人育有一女現已15歲，不過有傳張利華在2020年背夫出軌，與多位男士關係曖昧，魏駿傑同年透露二人已離婚。張利華回復單身後廣結城中富豪，成功融入社交名流圈，生活富貴，而外貌亦越見精緻。

相關閱讀：魏駿傑前妻張利華撞樣馮盈盈？貴氣十足與猛人慶祝生日 鑽石飾物隨身見勁搶FO

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
11小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
7小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
21小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
10小時前