榛綦咀邱以太獻熒幕初吻嗌尷尬 《第九十九次和好如初》MV校服Look零違和感

榛綦（Natalie）繼之前推出《第一零一次再見》及第二部曲《第一萬零一次重遇》後，今日推出系列第三部曲《第九十九次和好如初》，繼續以「情」為題，帶出「再見」過後便會「重遇」，「重遇」時可能會有意見分歧，但只要彼此體諒，便能「和好如初」；為承接上兩部曲，今次MV跟以往一樣飛赴台灣取景拍攝，並請來台灣小鮮肉邱以太擔任男主角，在MV中，榛綦與邱以太扮演小情侶，期間不乏親密鏡頭，當中榛綦更為對方獻上熒幕初吻。

榛綦愛情三部曲

《第九十九次和好如初》由Cousin Fung作曲、編寫及監製，林若寧填詞，講述同親友、愛侶相處，最難不是分歧，而是爭執後，如何能彼此體諒，繼而令關係更為堅固，帶出珍惜身邊人的訊息，榛綦表示：「緣分向來脆弱，許多爭吵與誤會，都源於執著於『自己是對的』，忘了相處本就是互相遷就與包容。千萬別因一時好強，辜負值得珍惜的人——學會站在對方立場，從來不是認輸，而是在乎關係多過在乎輸贏。」

榛綦再赴台取景

《第九十九次和好如初》是系列的最後一部曲，為了想要整件事可以更連貫，MV再次選擇赴台灣取景，更找來同一個導演合作，並邀請台灣小鮮肉邱以太擔任MV男主角，與榛綦化身中學生，二人以校服Look示人毫無違和感，當中榛綦更笑言感覺似拍攝台灣校園偶像劇，有圓夢感覺，她說：「好開心可以趁自己還能當學生的時候完成我的夢想，也很慶幸導演把我拍得很美，還很像學生！大學畢業後的我，有時候會懷念中學的時候，也可以算是幫我回憶一下以前上中學的一些單純簡單的生活。」

榛綦僵硬錫邱以太

此外，榛綦與邱以太在MV中不乏小情侶的親密鏡頭，其中一幕，榛綦更要向對方的臉旁獻吻，首次在熒幕獻出初吻的榛綦，自言尷尬得有點僵硬，幸好邱以太的親切與專業，令她的緊張得以緩緩放鬆，榛綦表示：「這次的拍攝比較多像情侶般的肢體接觸，本來我有點擔心會顯得很僵硬，但以太的專業，加上導演的指導，讓我覺得放鬆，衷心感謝大家。以太是一個很專業的演員，很快就可以將很內斂的我打開。我真的再次感覺到，台灣人的親切和熱情，讓我這次的拍攝可以順利完成，畫面也拍得很唯美。」