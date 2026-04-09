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劉德華姜濤世紀合體神還原經典 麥當勞促成《沒有翅膀的天使》復刻版MV 感動傳承愛心30年

影視圈
更新時間：15:20 2026-04-09 HKT
發佈時間：15:20 2026-04-09 HKT

慈善歌曲《沒有翅膀的天使》於2007年推出，由劉德華親自填詞及主唱，多年來陪伴無數人走過高低起伏，撫慰心靈，早已成為數代人心中的經典。事隔近20年，今年又適逢香港麥當勞叔叔之家成立30周年，香港麥當勞破天荒促成這首經典歌曲跨世代重現大家眼前，聯乘「香港麥當勞叔叔之家星級監護人」劉德華及「香港麥當勞叔叔之家慈善大使」姜濤同場拍攝、並重新編曲錄製《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV，希望以兩代的動人歌聲傳承溫暖正能量，與大眾攜手慶祝香港麥當勞叔叔之家30周年大日子。

姜濤神還原劉德華角色

MV初段姜濤重演當年劉德華的角色，神還原每一個動作、眼神，甚至過鏡效果，向劉德華的創作致敬；劉德華其後於MV中段現身，與姜濤、一眾小演員及五位來自麥當勞叔叔之家的康復病童一同嬉戲的溫馨畫面，彷彿將愛與希望一代一代傳承下去，感動人心。

劉德華祝賀30周年延續陪伴

身為香港麥當勞叔叔之家星級監護人劉德華表示：「我好開心可以再次重唱《沒有翅膀的天使》呢首歌，因為好多人都對呢首歌好有深刻印象，而今次有機會與姜濤及一班來自麥當勞叔叔之家的小朋友重新拍攝呢個經典復刻版MV，都為呢首歌賦予一個更深層的意義。我仲特意改編呢首歌以加插Happy Birthday歌詞，祝賀香港麥當勞叔叔之家30周年，希望大家好似歌詞『高低也與你一起』 一樣，繼續支持病童同佢哋嘅家人。」

姜濤榮幸重演經典傳承正能量

已連續四年擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使姜濤表示：「我好多謝麥當勞今次比呢個機會我，令我有機會與劉德華先生同場拍攝，我仲好榮幸可以重演佢嘅角色，希望今年可以畀到驚喜大家，同我哋一直繼續分享愛心，為社會注入正能量。」《沒有翅膀的天使》經典復刻版MV 由即日起上載至香港麥當勞官方YouTube頻道、facebook及Instagram等社交平台。
 

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