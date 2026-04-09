CNN誤報Michael J. Fox米高霍士離世 患柏金遜症多年日前曾現身宣傳 發言人否認死訊

經典科幻片《回到未來》系列的64歲荷里活影星米高霍士（Michael J. Fox）近日被美國新聞媒體CNN誤報死訊，刊出一篇悼念米高霍士的文章《Remembering the Life of Actor Michael J. Fox》（悼念米高霍士的一生），引發全球影迷震驚。消息一出迅速在社交平台瘋傳，不少網民及粉絲紛紛留言悼念，甚至有部分傳媒跟進轉載。

發言人否認米高霍士死訊

其後，米高霍士方面迅速作出澄清，親自透過發言人否認死訊，強調相關報道純屬錯誤，並指本人目前安好，「Michael情況很好，他昨日在PaleyFest的舞台上接受採訪。」消息傳出後，外界對大型媒體出現如此嚴重失誤感到震驚及不滿。據了解，今次事件疑因CNN內部編輯流程出錯，有關方面解釋：「相關文章因錯誤而上傳。我們已將文章從我們的平台中刪除，並向米高霍士及其家人道歉。」

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米高霍士患有柏金遜症

米高霍士早於1991年、29歲時已確診患有柏金遜症，並於1998年公開病情。早前他有份客串夏里遜福(Harrison Ford)主演的劇集《誠實治療法》第3季，本月7日還出席劇集煞科的慶功派對。昨日又驚喜亮相PaleyFest，與夏里遜福一同宣傳《誠實治療法》。

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