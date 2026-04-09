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車銀優逃稅補繳6800萬港元稅金罰款 二度道歉坦承「決策不周」 韓國網民強烈反對復出

影視圈
更新時間：13:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：13:00 2026-04-09 HKT

29歲韓星車銀優於今年初被爆涉逃稅200億韓圜（約1.05億港元），曾發千字文道歉。昨晚（8日）車銀優再在社交平台二度撰長文，透露已依照韓國國稅廳的調查結果，完成補繳稅款及罰金，涉及金額高達約200億韓圜，並再次向大眾道歉，不過韓國網民對事件的看法反應兩極，有人接受他改過，亦有人強烈反對他復出。據《韓國經濟新聞》報道，車銀優實際補繳稅款為130億韓圜（約6,864萬港元）。

車銀優承諾不重蹈覆轍

車銀優昨晚在IG上載黑圖，撰長文表示在處理稅務程序上確有疏失，又向所有粉絲及大眾道歉，並強調不會逃避責任：「假如有未充分觀察到的地方，那全部都是我的責任，我絕對不會用『不知道 』或『 是某人的判斷』去迴避。」

車銀優又補充當時在其經歷變化和混亂時，為可以更穩定地進行活動，而成立公司，回想起來才發現當初未有仔細地考慮清楚，認為自己應負起最大責任，而非其家人或所屬經理人公司。車銀優又承諾今後不會再犯相樣錯誤，在往後處事上以更加謹慎和嚴格的態度應對。

相關閱讀：車銀優遭爆疑借母開公司逃稅 被追繳1億 經紀公司︰積極配合調查

車銀優設立「空殼公司」

車銀優於今年初遭韓國國稅廳發動高強度的稅務調查，圍繞其設立的一人法人公司。據悉，該公司由其母親掛名負責人，其他家族成員則分任董事與監察人。國稅廳調查發現，該公司登記地址位於其家族經營的餐廳，且並未實際提供藝人管理或營運服務，因此認定其為缺乏實質營運的「空殼公司」，主要目的在於將個人演藝收入轉入公司，藉此適用較低的企業稅率，達到避稅效果。

相關閱讀：車銀優出post公開道歉 承認對繳稅「不夠嚴謹」 會配合調查承擔相應的責任

車銀優形象受創

車銀優近年來憑在男團及演員界雙線發展，在亞洲累積超高人氣，並以「高顏值學霸」的形象，深受廣告商與品牌青睞。但車銀優捲入逃稅醜聞，導致部分合作品牌陸續暫停合作，演藝事業面臨嚴峻考驗。不少韓國網民對車銀優2度道歉冷嘲熱諷，強烈反對其復出：「所以現在是要誇他很棒嗎？」、「130億還是200億根本都很誇張，這種金額都快跟中小企業年營業額差不多了」、「逃稅的藝人能不能直接退出演藝圈？」、「130億是小數目嗎？」、「130億就想當沒發生過？哈哈」。但海外粉絲普通認為車銀優已補繳巨額稅款，應予以改過的機會。

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