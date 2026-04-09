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盧鎮業未敢向榮升「破億票房女星」廖子妤求婚 自嘲：結婚要籌劃兼計錢

影視圈
更新時間：08:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：08:00 2026-04-09 HKT

由《緣路山旮旯》導演黃浩然執導、鍾宏杰編劇的愛情電影《廚師發辦》昨晚於「 第五十屆香港國際電影節」舉行首映，演員梁雍婷、楊偲泳、彭秀慧、 盧鎮業（小野）、張紋嘉及黃溢濠等出席。擔正做男主角的盧鎮業，片中扮演廚師的他，笑言事前跟廚師學習揸刀，又自認廚藝不算很好，但未去到地獄級別，不過經過演出後精進不少。問到女友廖子妤（Fish）是否擔當「白老鼠」試食？他笑指毋需對方試食，但女友的廚藝也不錯。

小野與四女星純情地親熱

小野在戲中與梁雍婷、楊偲泳、彭秀慧、張紋嘉有感情線，認真艷福無邊。被問到可有親熱戲？小野笑言很開心，若然導演再開這類電影，片酬可以商議，但戲中是純情地親熱，最激不在情慾上，反而在對話方面。

盧鎮業到上海為女友慶生

之前小野安排到上海為女友廖子妤慶祝生日，他表示女友未曾到訪過上海，除了相約電影《夜王》的剪輯師在當地吃飯聚會，更帶同女友夜遊上海灘。當被笑指在上海可有趁機會向女友求婚？小野笑言未有求婚。提到《夜王》已衝破億萬票房，女友廖子妤榮升為「三部過億港產片票房演員」，當被建議不如趁機求婚慶祝，小野笑言自己也是破億港產片票房演員，又認為結婚需要計劃，而計劃也要計錢。

之前盧鎮業到上海為女友慶生。
之前盧鎮業到上海為女友慶生。
廖子妤憑電影《夜王》爆紅。
廖子妤憑電影《夜王》爆紅。
古天樂和廖子妤分別為憑《私家偵探》、《像我這樣的愛情》成為今屆「評論學會」影帝、影后。
古天樂和廖子妤分別為憑《私家偵探》、《像我這樣的愛情》成為今屆「評論學會」影帝、影后。

張紋嘉「升呢」演媽媽飲真酒演出

另外，梁雍婷透露今次電影《廚師發辦》曾到台南取景拍攝。而張紋嘉則笑謂今次在戲中「升呢」飾演媽媽，更試過跟小野拍攝飲酒戲份，兩人真的飲酒演出，飲到面紅紅擔心影響妝容。

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