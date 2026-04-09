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楊偲泳首回應《東周刊》爆張振朗拒給社交帳號密碼 被TVB減Job風波 力撐：得㗎咩！私隱嚟㗎嘛

影視圈
更新時間：07:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-09 HKT

楊偲泳昨晚出席主演的愛情電影《廚師發辦》在「 第五十屆香港國際電影節」首映，提到日前《東周刊》獨家爆出，TVB為加強對旗下藝人的形象及網絡風險管理推出「辣招」，強制要求所有藝人交出其個人社交平台賬號密碼，由公司進行「中央管轄」，有指張振朗、戴祖儀、郭柏妍及游嘉欣拒絕就範，張振朗因此被暫時擱置了數個商業洽談。身為張振朗女友的楊偲泳，被問到男友要交出密碼時聞言說：「得㗎咩！呢啲私隱嚟喎！以為講笑，照計應該唔會咁做，自由嚟㗎嘛！唔知真確性，其他公司安排不能夠評論太多。不過應該唔會咁決定，咁樣係踩鋼線。」

張振朗被擱置工作的話可找她

提到張振朗疑因拒就範而被暫時擱置商業洽談，楊偲泳笑說：「咁可以搵我囉！（男友失去工作，廣告商可找你？）邊個無得撈都好，我都會為電影而付出。」被問到若她被要求交出密碼會否接受？她堅決說：「梗係唔制啦！呢啲私隱，無論做任何工種幕前或幕後，社交媒體係個人喜好，同乜人溝通嘅私人空間，好幸運自己無發生過呢啲事。」問到可有男友張振朗的社交平台密碼，以及有指男友被雪藏、會否關心對方？她隨即扯開話題，表示最關心有多少觀眾入場觀看電影。

楊偲泳自認戲外是公道女人

另外，楊偲泳笑言當晚首映是第一次跟戲中的「情敵」梁雍婷、彭秀慧、張紋嘉同場見面，因為大家沒有對手戲。戲中飾演女強人的她，笑言角色在決定上「假民主、真霸道」，但現實中的她則相反，是個很公道的人。當被笑指難怪男友張振朗喜歡她，楊偲泳即轉話題，指戲中的小野愛戀她未算癡迷，但會「嗒糖」。談到張振朗對她也「嗒糖」，她笑言希望每位入場觀眾欣賞該片後，也會對她「嗒糖」。
 

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