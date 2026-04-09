Teller王偉俊拒加男團：不想拖累別人 視Eminem為奮鬥目標｜獨家

Teller(王偉俊)在《全民造星VI》奪下冠軍後短短一個月，便推出新歌《I'm Telling You》進軍樂壇，成為力捧一員當然感到壓力。不過，他慶幸沒有加入男團，可以自由創作將自己的故事呈現給觀眾，務求日後做到偶像Eminem一樣，成為一位能給予大家力量的藝人。文 ： 鍾舜英 圖：林賓尼

Teller可說是《全民造星》成員最快推出個人單曲之人，獲公司力捧當然也有點壓力，Teller感到「力捧」這兩個字是存在了很多期望，他要學懂不要給予自己太多壓力，而他的減壓方法就是做Gym及擂台上打沙包，他笑言:「若然很大壓力時，可能要打爆沙包。哈哈!」

Teller想參與創作

Teller直接了當表明不想加入男團，他坦率地說:「我一身紋身和肌肉，加入其他六位可愛、後生又沒有紋身的男生，會有一種不好的突出感覺，我很開心沒有加入男團，我亦真的不想，因個人發展製作一個作品出來，我的參與度很高，我會很享受整件事，相反男團的話便不能有那麼多參與度，而且壓力會更大，不加入男團也是因為我跳舞不好，在韓國訓練一個月也沒有什麼進步，只學識跳一隻舞，所以也不想拖累其他人，突然有一個不懂得跳舞的人在後面會讓人感到奇怪。」Teller有信心在自己的自由創作之上，能將自己的故事呈現出來，讓觀眾能夠看清楚Teller眼內的世界。

TellerMV3寫激勵人作品

Beatbox不是香港樂壇主流，若然主力在這方面發展可能會吃虧，Teller深明此道，他解釋參賽本想着能夠打入30強可以宣傳Beatbox文化，賽事中途有些改變想法，因發覺這世上有更多技巧比自己強勁的人，倒不如用歌曲講自己故事，現在他想寫一些激勵別人的歌曲，例如決賽唱的《Be the Top》講述自己走到15強被淘汰出局，但仍可以迎難而上去擊破難關做到「Be the Top」，他說 :「我的偶像是美國歌手Eminem，當我不開心時、有難題時便會聽他的歌曲《Not Afraid》、《Last One Standing》等，他給予我很大力量，我想成為他那樣的一個藝人可以給予人力量，他的故事很崎嶇，他是比賽出身與我一樣，我經歷着他所經歷的事，走着他過往走過的那條路，真的不可思議。」

Make up : Cathy @ powderclub_hk Hair : Idols leung @ CHIC Private i salon Styling : Gumbi Siu Wardrobe : argueculture、number_r、midnightfactory Venue: Lubuds Group, FWD House 1881