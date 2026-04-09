Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

95歲黃夏蕙四代同堂家庭照曝光 榮升太婆竟公開求救：點稱呼小朋友 六子女全擁博士學位

影視圈
更新時間：11:00 2026-04-09 HKT
發佈時間：11:00 2026-04-09 HKT

人稱「夏蕙姨」的黃夏蕙縱橫娛樂圈逾70年，稱得上是一個傳奇女子，當年只有18歲的黃夏蕙與已婚名律師胡百全的初戀故事轟動一時，在沒有名份的情況下誕下6名子女，幸好胡百全多年來對黃夏蕙照顧有加，每月支付贍養費給予生活保障。雖然黃夏蕙與胡家曾因胡百全遺產問題有過法律糾紛，但近年黃夏蕙表示將透過法律援助追討多年來應得的遺產基金，金額估計逾3,000萬港元，計劃用於興建安老院。

95歲的黃夏蕙兒孫滿堂

95歲的黃夏蕙兒孫滿堂，不過子女早已移民海外，較少公開露面，在2023年92歲壽宴時，細女Maggie曾罕見現身，被指氣質神態與夏蕙姨相似。日前黃夏蕙在FB貼上一張家庭相並說：「有冇兄弟姊妹？可以回答到我呢個咁深奧嘅問題呢？」原來細女Maggie個女生了個仔，個仔又生二個仔，搞到黃夏蕙不知道「應該點稱呼兩位小朋友呢。」

相關閱讀：黃夏蕙經勸阻承諾退還過渡屋 《東周刊》爆靠長生津生活 子女怒揭窮到燶內情丨獨家

黃夏蕙再貼出四代同堂的相片

黃夏蕙在2020年時已榮升太婆，當時她在社交媒體上分享了女兒Maggie抱著外孫的照片，今次再貼出四代同堂的相片，相中看到黃夏蕙流露出一臉慈祥老人的樣子，有人留言表示恭喜：「曾孫，bb已升格做太婆了，兒孫滿堂，恭喜。」、「BB女BB仔，恭喜夏蕙BB榮升太婆。」、「夏蕙bb梗係叫兩個bb做 大B細B 。」、「外曾孫，可以叫「息（音 塞）」。」還有人說：「一律叫BB。」黃夏蕙的6個子女個個都考了博士學位，事業又有成，黃夏蕙曾表示胡百全當年也盡爸爸責任，一路陪伴子女成長，放假又會到山頂或公園去玩：「當時我哋好開心，個個仔女都擺滿月，請晒人㗎！冇偷偷摸摸，胡生真係好錫仔女，負責供書教學，又唔使鬧，我仔女唔使教自動波，冇勞氣，我兩公婆未試過打小朋友，小朋友做錯事只會同佢哋講道理，有啲小朋友，你打佢，佢真係記仇，憎到你不得了，佢哋好少爭玩具，打架更加冇，我哋放假一定陪小朋友，帶佢去山頂玩，由細到大都喺屋企長大。」

黃夏蕙和「香港賽車之父」潘炳烈共度餘生

胡百全離世後，黃夏蕙和「香港賽車之父」潘炳烈共度餘生，黃夏蕙曾經分享過她與潘炳烈的婚姻之道，維繫多年感情全憑一個「忍」字，他們認為靠著互相忍讓，才能令愛情保溫及長久。黃夏蕙更指，假設知道對方有第三者都會扮作不知情，然後用愛去感化對方，令對方回心轉意，認為這才是「愛的真諦」！雖然去年黃夏蕙曾《東周刊》揭露晚年蝸居新田160呎過渡屋、靠每月4,195元長生津度日，經理人Simon說：「其實6名子女一直有畀生活費，大女Maggie睇到報道震驚同憤怒，除咗要澄清返子女冇棄養媽媽，每個月都提供畀基金生活費外，更急查到底發生咗咩事？但BB全挪去營運『夏蕙慈善基金』，又用生活費援助更逼切嘅人！每個月有幾多就用幾多，搞到『棺材本』得返唔夠1萬元。」Simon又指經了解過後才知道母親性格倔強，有乜事唔出聲，唔想子女負擔，最終子女要求她退還過渡屋的決定，黃夏蕙接納建議，承諾盡快處理，又委託經理人嚴控媽咪用錢，不准再不自量力幫人。

相關閱讀：94歲「娛圈奇女子」被爆肌男猛烈搶攻輪流「服侍」 心花怒放欲伸手做一事遭制止

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
14小時前
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
英國修例引爆新盤大延誤 逾百港人受災 凍結資金約億元 律師籲快索償免發展商清盤
海外置業
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
4小時前
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
01:54
李家鼎揭前妻缺席細仔李泳豪婚禮真相 怒斥李泳漢以「打X死你」威脅施明 證婆媳關係好
影視圈
16小時前
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
百年糖水舖換址重開 圓父母心願 因應健康趨勢減糖 「傳承是堅持更是福氣」
商業創科
5小時前
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
李泳漢反擊爸爸指控：欺負死人 稱有施明不滿新抱證據 斥李家鼎抹黑親兒
影視圈
13小時前
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
01:09
伊朗局勢｜停火首日以軍大規模襲黎巴嫩 伊朗重封霍峽揚言退出停火協議︱持續更新
即時國際
7小時前
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
連鎖酒樓4月大劈價！1籠4隻蝦餃$1 晚市入座送燒鵝 全線分店適用
飲食
22小時前
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
香港人自帶「特殊味道」？小紅書熱議港鐵/商場都聞到 網民揭原因：係勤力同生活習慣的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT