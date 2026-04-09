95歲黃夏蕙四代同堂家庭照曝光 榮升太婆竟公開求救：點稱呼小朋友 六子女全擁博士學位

人稱「夏蕙姨」的黃夏蕙縱橫娛樂圈逾70年，稱得上是一個傳奇女子，當年只有18歲的黃夏蕙與已婚名律師胡百全的初戀故事轟動一時，在沒有名份的情況下誕下6名子女，幸好胡百全多年來對黃夏蕙照顧有加，每月支付贍養費給予生活保障。雖然黃夏蕙與胡家曾因胡百全遺產問題有過法律糾紛，但近年黃夏蕙表示將透過法律援助追討多年來應得的遺產基金，金額估計逾3,000萬港元，計劃用於興建安老院。

95歲的黃夏蕙兒孫滿堂

95歲的黃夏蕙兒孫滿堂，不過子女早已移民海外，較少公開露面，在2023年92歲壽宴時，細女Maggie曾罕見現身，被指氣質神態與夏蕙姨相似。日前黃夏蕙在FB貼上一張家庭相並說：「有冇兄弟姊妹？可以回答到我呢個咁深奧嘅問題呢？」原來細女Maggie個女生了個仔，個仔又生二個仔，搞到黃夏蕙不知道「應該點稱呼兩位小朋友呢。」

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黃夏蕙再貼出四代同堂的相片

黃夏蕙在2020年時已榮升太婆，當時她在社交媒體上分享了女兒Maggie抱著外孫的照片，今次再貼出四代同堂的相片，相中看到黃夏蕙流露出一臉慈祥老人的樣子，有人留言表示恭喜：「曾孫，bb已升格做太婆了，兒孫滿堂，恭喜。」、「BB女BB仔，恭喜夏蕙BB榮升太婆。」、「夏蕙bb梗係叫兩個bb做 大B細B 。」、「外曾孫，可以叫「息（音 塞）」。」還有人說：「一律叫BB。」黃夏蕙的6個子女個個都考了博士學位，事業又有成，黃夏蕙曾表示胡百全當年也盡爸爸責任，一路陪伴子女成長，放假又會到山頂或公園去玩：「當時我哋好開心，個個仔女都擺滿月，請晒人㗎！冇偷偷摸摸，胡生真係好錫仔女，負責供書教學，又唔使鬧，我仔女唔使教自動波，冇勞氣，我兩公婆未試過打小朋友，小朋友做錯事只會同佢哋講道理，有啲小朋友，你打佢，佢真係記仇，憎到你不得了，佢哋好少爭玩具，打架更加冇，我哋放假一定陪小朋友，帶佢去山頂玩，由細到大都喺屋企長大。」

黃夏蕙和「香港賽車之父」潘炳烈共度餘生

胡百全離世後，黃夏蕙和「香港賽車之父」潘炳烈共度餘生，黃夏蕙曾經分享過她與潘炳烈的婚姻之道，維繫多年感情全憑一個「忍」字，他們認為靠著互相忍讓，才能令愛情保溫及長久。黃夏蕙更指，假設知道對方有第三者都會扮作不知情，然後用愛去感化對方，令對方回心轉意，認為這才是「愛的真諦」！雖然去年黃夏蕙曾《東周刊》揭露晚年蝸居新田160呎過渡屋、靠每月4,195元長生津度日，經理人Simon說：「其實6名子女一直有畀生活費，大女Maggie睇到報道震驚同憤怒，除咗要澄清返子女冇棄養媽媽，每個月都提供畀基金生活費外，更急查到底發生咗咩事？但BB全挪去營運『夏蕙慈善基金』，又用生活費援助更逼切嘅人！每個月有幾多就用幾多，搞到『棺材本』得返唔夠1萬元。」Simon又指經了解過後才知道母親性格倔強，有乜事唔出聲，唔想子女負擔，最終子女要求她退還過渡屋的決定，黃夏蕙接納建議，承諾盡快處理，又委託經理人嚴控媽咪用錢，不准再不自量力幫人。

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