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尹智允退團８個月後驚爆內幕 被指涉偷竊隊友手機兼欺凌後輩

影視圈
更新時間：22:45 2026-04-08 HKT
發佈時間：22:45 2026-04-08 HKT

韓國女團izna成員尹智允去年2月因健康問題暫停活動，同年8月經理人公司WAKEONE更正式宣布她退團。當時其隊友柳莎朗更曾公開表示與尹智允「會為彼此應援」，間接證明尹智允是在和平氣氛下離隊。然而事隔8個月，卻有自稱曾在THE BLACK LABEL當練習生的網民爆料，指尹智允離隊的真正原因涉及偷竊、欺凌及男女關係混亂。

匿名爆料者指控多次偷竊

該名匿名爆料者自稱曾與MEOVV成員、尹智允等生活在同一空間。她指尹智允早在練習生時期，已多次偷竊同期練習生的奢侈品，包括偷去MEOVV成員Gawon的名牌衫和潮物。爆料者又提到負責izna的視覺策劃和音樂製作的THE BLACK LABEL，曾送新款名牌手機給該團成員作為出道禮物。其中一名成員一直沿用舊手機，把新手機存起來，結果尹智允試圖偷走隊友那部新手機時被發現，人贓並獲之下，令成員之間失去信任。有精明網民從izna成員的IG相中偵察，發現初出道時唯一沒有用那部名牌手機自拍的只有柳莎朗，估計被偷手機的受害者就是她。而爆料者指偷手機事件正是WAKEONE和THE BLACK LABEL均把她列入黑名單的導火線，所以其實她並非自願退團，而是被開除。

尹智允初出道自覺高人一等

爆料者又指公司起初內定尹智允出道，養成她自覺高人一等，不但違例霸佔練習室，更欺凌後輩，以及嘲諷同期練習生「無料」故未能出道。她更提到有從YG轉來的後輩常被尹智允當工人般使喚，據說該後輩就是MEOVV成員Sooin。

金虔佑辱罵Staff遭停工

此外，更爆出尹智允私下男女關係混亂，插足同屬選秀節目《I-LAND2》的同期生戀情，勾引對方男友。接着又另交一名剛出道的男生，二人成為戀人後更動用對方部分簽約金做旅費，雙雙赴美，回到韓國後又火速跟人家分手。爆料文一出後引發全網轟動，有人信到十足，但亦有網民指爆料者未有真憑實據，懷疑尹智允被抹黑。而同屬WAKEONE旗下的男團ALPHA DRIVE ONE（ALD1）成員金虔佑，2月時被多位自稱是韓國3大電視台工作人員的網民爆料，指他拍攝《兩天一夜》期間辱罵工作人員「胖子」。WAKEONE昨日終決定讓他暫停活動，他本人亦公開道歉。
 

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