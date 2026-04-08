前TVB新聞女神蔡雪瑩罕晒泳照 一改保守形象性感示人 離巢後變豪門少奶

曾有「TVB新聞部女神」的主播蔡雪瑩（Snowy）與全國政協朱銘泉兒子、上市公司太子爺朱威霖（William）婚後誕下一子一女，晉身豪門少奶奶的蔡雪瑩生活無憂，日前趁着復活節長假期，一家四口到外地享受陽光與海灘，蔡雪瑩當然不忘派「彩蛋」，罕晒正面泳裝照，雖然她沒有逼爆的上圍，但白滑兼零贅肉的身材，狀態極佳，一點都不似是兩孩之母。

蔡雪瑩一舉一動依然是網民焦點

蔡雪瑩離巢多年一舉一動依然是網民焦點，今次一口氣晒出多張正面泳裝照，她還以英文留言：「永遠不要忘記愛自己。」貴為豪門闊太的蔡雪瑩未有做全職媽媽，在老公支持下轉型做節目主持兼KOL，難怪她曾說：「能與你攜手變老，是我莫大的福氣。讓我們一起創造更多美好的家庭回憶。」

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蔡雪瑩派「彩蛋」罕晒正面泳裝照

今次蔡雪瑩派「彩蛋」罕晒正面泳裝照，無論外貌還是身材都完全看不出已是兩孩之母，雖然只是連身泳衣，但其纖瘦且沒有贅肉的身材別一有番蘊味，一雙長腿更極為吸睛。蔡雪瑩曾被問貼性感相是否要經老公批准：「我老公就冇話唔畀派嘅，呢個年代邊有咁封建嘅，而我本身又唔係行性感路線，身材又唔係好好，我係行專業路線。」

蔡雪瑩九龍塘獨立屋豪宅內部曝光

蔡雪瑩和朱威霖結婚逾10年，依然相當恩愛，朱威霖在結婚當日已經講到明：「我已經將身體簽咗畀佢，卡任碌、袋任買。」婚後亦不時親自為太太下廚。蔡雪瑩分享了家庭日常，令其九龍塘獨立屋豪宅內部曝光，巨型客廳有堆積如山的潮流玩具收藏，當中包括多個熱門的Art Toy、盲盒公仔等，猶如一面「玩具牆」，睡房空間非常闊落，一張King Size雙人大床置於房中仍綽綽有餘。去年農曆新年，蔡雪瑩與老公穿上親子賀年裝，一家四口以紅噹噹打扮站在泳池邊合照，見到身後擺放多盆年桔和年花，獨立屋樓高多層，中間擺放巨型桃花，樓梯底位置都種滿花草。

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