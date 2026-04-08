韓寒《飛馳人生3》4.9香港上映 羅禮賢父子傳承飛車絕技 李治廷驚喜加盟

由內地新一代導演韓寒自編自導的動作飛車大製作《飛馳人生》系列電影來到第三部！今集票房更突破43億人民幣，躋身內地票房榜10大，本片4月9日將登陸香港上映。電影除了大家熟悉的沈騰、尹正、黃景瑜、范丞丞等原班人馬悉數回歸外，更驚喜加入原島大地、李治廷等，幕後方面同樣精英上陣，除了內地優秀的團隊外，也有香港精英代表，飛車動作導演之一羅義民，憑藉精湛的設計打造出連場震撼的飛車場面，而他的父親正是80年代香港知名動作指導羅禮賢，父子兵先後為《飛馳》系列齊齊上陣，父親擔任顧問、兒子主理動作設計，又一個精彩傳承。

羅義民破個人飛車紀錄

羅義民19歲便正式投身電影動作指導崗位，參與的作品包括《催眠大師》《無人區》、《賽車傳奇》、《瘋狂的石頭》、《飛馳人生》系列等影視作品，及《金陵十三釵》、《一步之遙》、《銀河補習班》等多部大製作的動作設計工作。2011年與韓之夏共同執導電影《賽車傳奇》開啟導演生涯，2018年12月2日憑特技指導工作獲首屆紹興柯橋新鋭電影節新人單元「最佳新鋭特技導演獎」，近年作品除了飛馳之外，還有參與動作指導《醬園弄．懸案2025》。而執行工作的過程中，羅義民也破了自己的個人飛車紀錄，在《飛馳2》中所設計的一個半空飛車場面，連環飛轉6又3/4圈，連他自己都驚喜說：「自己也沒料到有這個成績一個成績，真的爭1/4一圈便平了一個行內動作飛車的紀錄，好有滿足感！一次很難忘的體驗和經歷」作為父親的羅禮賢也在現場見證這一刻，和兒子的成就分外感到興𡚒。除了香港的精英外，電影中亦有香港的情懷，沈騰與一班戰友，每當互相勉勵，跨過困境的時候，總會唱着Beyond的經典歌曲「光輝歲月」，讓大家馬上振奮起來。

韓寒實景拍攝

作為資深賽車手的導演韓寒，將自己多年賽道的經驗融入創作中，堅持真實賽車場景的信念，電影全程實拍，這樣才讓觀眾同步感受到賽車的震撼性！為了還原拉力賽的獨特魅力，劇組遠赴伍須海、雞醜山、獵塔湖等高海拔地區實景拍攝，將高原的壯闊與賽道的艱險盡數收錄。賽道設計也全面升級，從以往的單車競速，變為20部賽車同場競技。拍攝中，俯拍、跟拍、車內視角等多鏡頭靈處理，無論懸崖漂移、砂石路狂飆、多車追逐等驚險鏡頭一氣呵成，台前幕後憑一股無窮的毅力，加上電影藉熱愛賽車的勵志故事，成就了今次出色的票房成績。

《飛馳人生》4.11三集馬拉松放映

此外，《飛馳人生》第一及二集將於4月11日起，首度在港限量大銀幕放映，而其中the sky cinema亦會在11號當日，舉行三集連映馬拉松活動，為一眾戲迷、車迷帶來一個精彩熱血的光影周末。